يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات

عبر المغربي يوسف بلعمري لاعب الأهلي عن سعادته بالانضمام للفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه كان سعيدا أيضا بالاستقبال الخاص به في القلعة الحمراء.

يوسف بلعمري النادي : الأهلي الأهلي

وقال بلعمري عبر موقع الأهلي: "سعيد بالانضمام للأهلي وحفاوة الاستقبال التي وجدتها من المسؤولين والجهاز الفني وزملائي في الفريق، وأيضا دعم الجماهير الكبير منذ الإعلان عن الصفقة".

وأضاف "تلقيت عدة عروض في الفترة الماضية لكن الأهلي كان اختياري لأنه صاحب تاريخ عريق وبطولات قارية ومحلية، ويسعى دائما لحصد لقب أي بطولة يشارك فيها".

وواصل "خالد مرتجي تواصل معي في بداية المفاوضات وأخبرني عن طموح الأهلي ورغبته في تحقيق الإنجازات بشكل مستمر وهو ما جعلني اختار الانضمام للأحمر".

وأردف "أي لاعب ينضم للأهلي يتحمل مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة وأنا اعتدت على ذلك خلال تواجدي مع الرجاء".

وأكمل "أشرف بنشرقي ساعدني على التأقلم في الفريق سريعا والروح بين اللاعبين رائعة".

وأوضح "تابعت مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية في أمريكا خاصة أمام بورتو، وأيضا شاهدت مباراتي الأحمر ضد الجيش الملكي وشبيبة القبائل".

وأتم تصريحاته "هدفي الرئيسي هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي سواء المحلية أو القارية من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، وفخور باللعب لهذا النادي صاحب الشعبية العالمية".