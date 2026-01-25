يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات

الأحد، 25 يناير 2026 - 20:24

كتب : حسام نور الدين

يوسف بلعمري

عبر المغربي يوسف بلعمري لاعب الأهلي عن سعادته بالانضمام للفريق الأحمر، مشيرا إلى أنه كان سعيدا أيضا بالاستقبال الخاص به في القلعة الحمراء.

يوسف بلعمري

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال بلعمري عبر موقع الأهلي: "سعيد بالانضمام للأهلي وحفاوة الاستقبال التي وجدتها من المسؤولين والجهاز الفني وزملائي في الفريق، وأيضا دعم الجماهير الكبير منذ الإعلان عن الصفقة".

وأضاف "تلقيت عدة عروض في الفترة الماضية لكن الأهلي كان اختياري لأنه صاحب تاريخ عريق وبطولات قارية ومحلية، ويسعى دائما لحصد لقب أي بطولة يشارك فيها".

أخبار متعلقة:
مجموعة الأهلي - مدرب شبيبة القبائل ينتقد غياب تقنية الفيديو عن مجموعات دوري الأبطال خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي

وواصل "خالد مرتجي تواصل معي في بداية المفاوضات وأخبرني عن طموح الأهلي ورغبته في تحقيق الإنجازات بشكل مستمر وهو ما جعلني اختار الانضمام للأحمر".

وأردف "أي لاعب ينضم للأهلي يتحمل مسؤولية كبيرة ويجب أن يكون على قدر ثقة الجماهير والإدارة وأنا اعتدت على ذلك خلال تواجدي مع الرجاء".

وأكمل "أشرف بنشرقي ساعدني على التأقلم في الفريق سريعا والروح بين اللاعبين رائعة".

وأوضح "تابعت مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية في أمريكا خاصة أمام بورتو، وأيضا شاهدت مباراتي الأحمر ضد الجيش الملكي وشبيبة القبائل".

وأتم تصريحاته "هدفي الرئيسي هو الفوز بكل البطولات مع الأهلي سواء المحلية أو القارية من أجل إسعاد الجماهير الحمراء، وفخور باللعب لهذا النادي صاحب الشعبية العالمية".

يوسف بلعمري الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز 49 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري.. تسديدة وتألق من الحارس ساعة | الكرة المصرية
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات ساعة | الدوري المصري
خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر ساعة | الكرة الأوروبية
هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522021/يوسف-بلعمري-سعيد-بالاستقبال-في-الأهلي-وأسعى-لتحقيق-كل-البطولات