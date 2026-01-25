خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر

أوضح خيفرين تورام لاعب يوفنتوس أنه لا يريد اللعب مع شقيقه ماركوس مهاجم إنتر على مستوى الأندية.

وقال اللاعب الفرنسي عبر لا جازيتا ديلو سبورت: "اللعب مع ماركوس شقيقي على مستوى الأندية؟ لا أود ذلك في يوفنتوس، ماركوس لديه ناديه، ونلعب معا في منتخب فرنسا وهذا يكفي".

وأنهى حديثه قائلا: "اللعب في إنتر؟ لا يمكنك مواكبة كل الشائعات، أنا سعيد في يوفنتوس ولن أنتقل أبدا إلى إنتر".

وانتشرت شائعات خلال الفترة الماضية عن احتمالية وجود صفقة تبادلية بين يوفنتوس وإنتر تقضي بانتقال خيفرين تورام إلى إنتر ورحيل دافيدي فراتيزي إلى البيانكونيري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى يوفنتوس قادما من نيس في صيف 2024 مقابل 20 مليون يورو.

