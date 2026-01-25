هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة

شدد هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو على أن فريقه لعب جيدا ضد برشلونة.

عاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بالفوز على منافسه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال اللاعب المصري الأصل: "قدمنا شوطا أولا جيدا وصعبنا الأمور على برشلونة وهيمنا على مجريات المباراة".

وأضاف "هبط المستوى في الشوط الثاني وأخطأنا كثيرا ومنحناهم الفرصة للتسجيل ونشعر بإحباط بعد ارتكاب 3 أخطاء أدوا إلى أهداف".

وتابع "النتيجة الإيجابية كانت ستعطينا دفعة معنوية، لكن في النهاية واجهنا فريقا قويا ويتمتع بجودة على ملعبه، علينا ألا نستسلم وسنحاول الفوز في المباراة المقبلة ضد جيرونا".

وأنهى حديثه قائلا: "نريد أن نحصل على أكثر عدد من النقاط على أرضنا والبداية من جيرونا الأسبوع القادم وذلك من أجل البقاء في الدوري الإسباني".

وشارك هيثم حسن في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 82.

وكان ريال مدريد قد انتصر على فياريال بهدفين دون رد في الجولة ذاتها واعتلى الصدارة بشكل مؤقت حتى انتصر الفريق الكتالوني على ريال أوفييدو.

وبهذا الفوز وصل برشلونة للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 13 متذيلا للجدول.