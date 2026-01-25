تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية

خبر في الجول – المقاولون يتفق مع سيراميكا على استعارة محمد عادل

الاتحاد السكندري يعلن ضم عبد الرحمن مجدي من بيراميدز

مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) المصري.. تسديدة من مسافة بعيدة

يوسف بلعمري: سعيد بالاستقبال في الأهلي وأسعى لتحقيق كل البطولات

تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم

الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك

الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري

خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني