تشكيل الزمالك – إسماعيل في الوسط والجزيري يقود الهجوم ضد المصري في الكونفدرالية
الأحد، 25 يناير 2026 - 19:48
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن معتمد جمال المدير الفني للزمالك تشكيل فريقه الأساسي ضد المصري في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.
ويستعد الفريقان للقاء في التاسعة مساءً على استاد برج العرب لحساب مرحلة المجموعات.
ويلعب محمد إسماعيل في وسط الملعب.
ويقود سيف الدين الجزيري الهجوم.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إبراهيم.
خط الوسط : محمد إسماعيل – محمد شحاتة – آدم كايد.
خط الهجوم : شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري – جوان بيزيرا.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان والسيد أسامة وأحمد مجدي وأحمد خضري ومحمد السيد وأحمد حمدي وأحمد شريف وعدي الدباغ وناصر منسي.
ويتصدر المصري الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه الزمالك وكايرز تشيفز برصيد 4 نقاط في ترتيب المجموعة.