تشكيل المصري - الثلاثي الجديد أساسي ضد الزمالك في الكونفدرالية.. وصلاح محسن في الهجوم

الأحد، 25 يناير 2026 - 19:31

كتب : إبراهيم رمضان

المصري - بتروجت - صلاح محسن

يبدأ مصطفى العش وعميد صوافطة وأسامة الزمراوي ثلاثي المصري الجديد في تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من الكونفدرالية.

ويستعد الفريقان للقاء في التاسعة مساءً على استاد برج العرب لحساب مرحلة المجموعات.

ويقود صلاح محسن هجوم المصري ويتواجد خالد صبحي خط الدفاع.

جاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: مصطفى العش – باهر المحمدي – خالد صبحي – كريم العراقي.

خط الوسط: بونور موجيشا – حسن علي - عميد صوافطة.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم – صلاح محسن – أسامة الزمراوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عصام ثروت - أحمد أيمن منصور - عمرو سعداوي - محمود حمادة - عمر الساعي - أحمد القرموطي - كريم بامبو - محمد الشامي - منذر طمين.

ويتصدر المصري الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه الزمالك وكايرز تشيفز برصيد 4 نقاط في ترتيب المجموعة.

