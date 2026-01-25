برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو

الأحد، 25 يناير 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

عاد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني بالفوز على منافسه ريال أوفييدو بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل داني أولمو ورافينيا ولامين يامال أهداف برشلونة.

وشارك المصري هيثم حسن في المباراة بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 82.

وأحرز برشلونة جميع أهدافه في الشوط الثاني.

وكان ريال مدريد قد انتصر على فياريال بهدفين دون رد في الجولة ذاتها واعتلى الصدارة بشكل مؤقت حتى انتصر الفريق الكتالوني على ريال أوفييدو.

وبهذا الفوز وصل برشلونة للنقطة 52 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

بينما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند النقطة 13 متذيلا للجدول.

وصف المباراة

لم يبدأ برشلونة بقوة في الشوط الأول من المباراة ولم يصنع الفرص الخطيرة على مرمى خصمه.

وحاول أوفييدو مفاجأة برشلونة بتسديدة في الدقيقة 29 من إلياس شايرا مرت بجوار المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 40 سدد هيثم حسن كرة تصدى لها جوان جارسيا حارس مرمى برشلونة.

وافتتح داني أولمو النتيجة في الدقيقة 52 بعد تسديدة أرضية.

وبعد 5 دقائق ضاعف رافينيا الفارق بعد تسديدة أعلى حارس المرمى وسكنت الشباك.

واختتم لامين يامال الأهداف في الدقيقة 73 من مقصية رائعة.

وسيطر برشلونة على مجريات الشوط الثاني حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.

برشلونة الدوري الإسباني ريال أوفييدو لامين يامال
