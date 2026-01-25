الدرجة الرابعة - وفاة لاعب منشية البكاري بعد إصابته قبل أيام في مباراة الشيخ زايد

الأحد، 25 يناير 2026 - 19:15

كتب : رضا السنباطي

لؤي رجب لاعب فريق منشية البكاري

توفي لؤي رجب لاعب فريق مركز شباب منشية البكاري بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الشيخ زايد في دوري القسم الرابع.

وتعرض اللاعب للإصابة الجمعة الماضية وتم نقله إلى أحد المستشفيات في الشيخ زايد.

وجاءت إصابة اللاعب بعدما تعرض لاصطدام مع حارس مرمى الشيخ زايد، وتم نقله للمستشفى من قبل المسعفين في الملعب.

قبل أن يتوفاه الله اليوم السبت.

ويتقدم FilGoal.com بالعزاء لأسرة اللاعب وناديه ويتمنى له الرحمة والمغفرة.

لؤي رجب منشية البكاري
