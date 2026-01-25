الأهلي القطري ينفي رغبته في التعاقد مع سيف جعفر من الزمالك

أكد نادي الأهلي القطري عدم رغبته في التعاقد مع سيف جعفر لاعب وسط الزمالك مثلما انتشر في الأيام الماضية.

وقال حسن ين يوسف الملا رئيس النادي عبر قناة الزمالك: "ما انتشر عن رغبة النادي في ضم سيف جعفر غير صحيح والخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزور".

وأضاف "لا يوجد أي أساس من الصحة لهذا الأمر، والنادي الأهلي القطري يحترم الزمالك وعلاقتنا معه تاريخية".

وأتم تصريحاته "العلاقة بين الناديين مميزة وفي حالة أردنا التعاقد مع لاعب من الزمالك سيحدث ذلم من خلال الأبواب الشرعية".

وبدأ سيف مسيرته من قطاع الناشئين بالزمالك وسبق له الخروج على سبيل الإعارة لسموحة في عام 2020.

ولعب سيف 35 مباراة سابقة مع الزمالك سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين قبل أن ينتقل إلى بيراميدز.

وعاد سيف للزمالك بعد 6 أشهر من رحيله إلى بيراميدز في صفقة مجانية في الصيف قبل الماضي.

وبشكل عام خاض سيف جعفر 70 مباراة مع الزمالك وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

