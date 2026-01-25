لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري

صمم أليسيو رومانيولي لاعب لاتسيو على مغادرة النادي والانتقال إلى السد القطري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان لاتسيو قد أعلن في بيان أن رومانيولي غير معروض للبيع.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن رغم بيان لاتسيو بعدم رحيل أليسيو رومانيولي، اللاعب مصمم على الانتقال إلى السد القطري الشتاء الجاري.

ووفقا للشبكة فإن المدافع الإيطالي يرفض جميع المحاولات لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2027.

وكشف ماوريتسيو ساري المدير الفني للاتسيو في وقت سابق أن اللاعبين يريدون الرحيل من النادي بسبب عدم شعورهم بالطموح.

وهاجم كلاوديو لوتيتو مالك ورئيس نادي لاتسيو المدير الفني للفريق وأن اللاعبين يرغبون في المغادرة بسبب عدم رضاهم عن أسلوبه في الإدارة.

ورد المدرب الإيطالي عليه قائلا: "لا أحتاج إلى التعليق على ذلك، قبل 10 أيام فقط، دخل أحد اللاعبين إلى مكتبي وهو يبكي قبل رحيله، لا توجد أي مشكلة في العلاقة بيني وبين الفريق".

واختتم حديثه "إذا رحل رومانيولي فسيتعيّن علينا التعايش مع استقبال عدد أكبر من الأهداف. النادي سألني عن رأيي في هذه الفكرة، وقلت إنها غير قابلة للتنفيذ، لكن في النهاية هم المسؤولون عن سوق الانتقالات".

يبدو أن رومانيولي يريد البكاء كحال من رحل من قبله حسب ساري.

وأفادت تقارير عديدة أن السد اتفق على ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وبدأ مسيرته الكروية مع روما في 2012، ثم لعب بقمصان سامبدوريا وميلان ولاتسيو.