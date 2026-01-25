مصطفى محمد يعود للتهديف بعد غيابه ونانت يسقط أمام نيس برباعية
الأحد، 25 يناير 2026 - 18:19
كتب : FilGoal
عاد مصطفى محمد للتسجيل في خسارة فريقه نانت بنتيجة 4-1 أمام نيس في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ولا زال نانت يبحث عن الفوز الأول بملعبه لا بوجوار في جميع المسابقات منذ أغسطس 2025 عندما فاز 1-0 على أوكسير في الجولة الثالثة.
وحقق نانت 3 انتصارات هذا الموسم في الدوري 2 خارج أرضه و1 على ملعبه.
وتقدم نيس بهدفين في الدقيقتين 16 و29 من محمد تشو.
وأضاف المغربي سفيان ديوب الهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.
وقلص مصطفى محمد الفارق برأسية في الدقيقة 45+2 لينتهي الشوط الأول بنتيجة 3-1 لنيس.
ويعد ذلك أول هدف للدولي المصري في الدوري الفرنسي بقميص نانت منذ هدفه في الخسارة أمام موناكو 5-3 في أكتوبر الماضي.
وارتقى مصطفى لصدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد 3 أهداف بالتساوي مع المغربي يوسف العربي والفرنسي ماتياس ألبين.
وفي الدقيقة 90+3 سجل البديل توم لوشيه الهدف الرابع لنيس لينهي اللقاء بفوز الضيوف.
الفوز رفع رصيد نيس لـ 21 نقطة في المركز الثالث عشر.
فيما ظل نانت في المركز السادس عشر -مركز الملحق المؤدي للهبوط- برصيد 14 نقطة بفارق نقطتين عن قاع الترتيب.