كرة يد – منتخب مصر يهزم الجزائر في بطولة إفريقيا ويضمن التأهل لكأس العالم

فاز منتخب مصر على الجزائر بنتيجة 42-28 في المباراة الأولى للدور الرئيسي لبطولة إفريقيا للمنتخبات 2026 المقامة في رواندا.

وتقام البطولة في رواندا في الفترة من 21 يناير إلى 31 من الشهر ذاته.

وضمن منتخب مصر التأهل لنصف النهائي في البطولة، وأيضا التأهل لكأس العالم 2027 لكرة اليد.

وكان منتخب مصر تأهل للدور الرئيسي بعد الفوز في الدور الأول على كل من أنجولا والجابون وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر في الدور الرئيسي في المباراة المقبلة ضد نيجيريا من أجل حسم الترتيب قبل دور الثمانية للبطولة.

وحصل يحيى خالد نجم منتخب مصر وباريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وذلك بعدما سجل 11 هدفا.

وضمن منتخب مصر التأهل لكأس العالم 2027 في ألمانيا والتي تقام في ألمانيا، ويتأهل من قارة إفريقيا 5 منتخبات لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للبطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد علي - محمد الطيار - عبد الرحمن حميد

الجناح الأيمن: أكرم يسري - محمد أوكا.

الجناح الأيسر: أحمد هشام سيسا - محمد مؤمن صفا.

الظهير الأيمن: يحيى خالد - مهاب سعيد.

الظهير الأيسر: علي زين - أحمد هشام "دودو" - نبيل شريف - هشام صلاح.

الدائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - محمد عبد العزيز جدو.

صانع الألعاب: يحيى الدرع - سيف الدرع.

وحصد منتخب مصر لقب أمم إفريقيا في آخر ثلاث نسخ أقيمت أعوام 2020 و2022 و2024.

وبات المنتخب المصري ثاني أكثر منتخب تتويجا باللقب برصيد 9 ألقاب وبفارق لقب وحيد عن تونس.