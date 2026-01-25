الدرجة الرابعة – مدرب يتهم فريقين بالتلاعب لعدم صعود فريقه

وجه السيد القاضي المدير الفني لفريق مركز شباب الأخيوة الذي ينشط في دوري القسم الرابع الاتهامات لفريقي منيا القمح ونادي الحسينية بالتلاعب في نتيجة المباراة بينهما لعدم صعود فريقه.

وقال السيد القاضي المدير الفني لمركز شباب الأخيوة لـFilGoal.com: "قبل الجولة الأخيرة للصعود للقسم الثالث من خلال دورة الترقي كان مركز شباب الأخيوة ومنيا القمح متساويان في الأهداف والنقاط والصعود يشمل صعود فريق واحد فقط".

وأضاف "الجولة الأخيرة مركز شباب الأخيوة يلتقي مركز شباب ناصر وانتصرنا بخمسة أهداف، وفي اللقاء الأخر مركز شباب منيا القمح يلتقي نادي الحسينية وانتصروا بستة أهداف دون رد".

وأكمل "لكن الهزيمة بستة أهداف شهدت عدم نزاهة لتسجيل 3 أهداف في آخر 3 دقائق".

وأوضح "سبب الهزيمة بستة أهداف يعود لأن الأخيوة قرية تابعة للحسينية، ففضلوا صعود منيا القمح بدلا من صعود قرية تابعة لهم".

وأتم تصريحاته "سنتقدم بشكوى في اتحاد الكرة ضد نزاهة المباراة مطالبين بصعودنا للقسم الثالث".