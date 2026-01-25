برسيب باندونج الإندونيسي يعلن ضم كورزاوا

لايفين كورزاوا

أعلن نادي برسيب باندونج الإندونيسي التعاقد مع لايفين كورزاوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم كورزاوا إلى برسيب باندونج في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي إلى أن عقد اللاعب الفرنسي يمتد حتى نهاية الموسم الذي سينتهي بعد 4 أشهر.

وتعد التجربة الأخيرة للظهير الأيسر مع بوافيستا البرتغالي وانتهى عقده في نهاية الموسم الماضي وظل طوال هذه الفترة دون ناد.

وبرز كورزاوا مع موناكو وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ويمتلك كورزاوا 291 مباراة في مسيرته الاحترافية سجل خلالها 30 هدفا وقدم 33 تمريرة حاسمة.

وبدأ كورزاوا مسيرته الكروية مع موناكو ثم انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2015 مقابل 25 مليون يورو، وخرج للإعارة مع فولام في الموسم قبل الماضي 2022-2023.

ولعب كورزاوا مع منتخب فرنسا 13 مباراة دولية سجل خلالها مرة واحدة.

