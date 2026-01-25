رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ

الأحد، 25 يناير 2026 - 17:30

كتب : FilGoal

السنغال بطل أمم إفريقيا 2025

هاجم عبدولاي فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، المغرب بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي توج بها منتخب السنغال أمام أسود الأطلس.

وفاز منتخب السنغال على المغرب في نهائي البطولة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت قبل أيام في الرباط، ليتوج أسود التيرانجا بكأس الأمم الإفريقية 2025.

وشهدت المباراة الكثير من الجدل بسبب التحكيم وأيضا اعتراض منتخب السنغال الذي لوح بالانسحاب من اللقاء قبل أن يعود ويكمل المواجهة ويفوز.

أخبار متعلقة:
مجموعة المصري والزمالك - كايزر تشيفز يحقق فوزه الأول بالانتصار على زيسكو الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري راديو مونت كارلو: سان جيرمان يضم موهبة برشلونة بدون اللجوء للشرط الجزائي

وقال عبدولاي فال عبر سيني ويب: "المغرب يتحكم في زمام الأمور داخل كاف، ويجب أن نقول ذلك".

وأضاف "المغرب لم يكن يتصور أن بإمكان منتخب آخر منعه من التتويج باللقب، ولا يوجد بلد وقف في وجه المغرب مثل السنغال".

وواصل "رفضنا فندق الإقامة قبل المباراة النهائية لأنه كان في وسط المدينة وفي منطقة صاخبة جدا، ومنتخب بحجم السنغال لا يمكن أن يقيم في هذه الظروف".

وأكمل "رفضنا أيضا التدرب في مجمع محمد السادس قبل المباراة النهائية وهو المكان الذي يتدرب فيه منتخب المغرب أيضا، لأن هذا يعرضنا لكشف التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتخب".

وأشار "التحكيم في البطولة كان النقطة الوحيدة التي لم نستطع التأثير عليها، لم نُبلغ بالحكم إلا قبل النهائي بيوم واحد في العاشرة ليلا، وهذا مخالف لكل اللوائح التي تمنحنا الحق في الاعتراض".

وشدد "لم يتجرأ أي بلد على الوقوف في وجه المغرب مثلما فعلنا، لديهم المال والنفوذ والعديد من الاتحادات لا تجرؤ على مواجهتهم، المغرب يمسك بالكاف ويجب أن نقول ذلك، يملكون كل شيء ويتخذون القرارات".

وأتم تصريحاته "فوزي لقجع صديقي، لكن هناك أمور لا تقبل المساومة ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه".

كأس الأمم الإفريقية المغرب السنغال
نرشح لكم
"النجاح المغربي هو أيضا لإفريقيا".. بيان من الديوان الملكي عقب نهاية أمم إفريقيا 2025 إيقاف زيدان وبلغالي.. كاف يوقع عقوبات بالجملة على الجزائر بسبب مواجهة نيجيريا أمم إفريقيا - ياسين بونو يوجه رسالة مؤثرة لجماهير المغرب "الكؤوس تأتي وتذهب" أمم إفريقيا - الخنوس: قدمنا كل ما لدينا حتى الدقيقة الأخيرة.. خسارة اللقب ستجعلنا أقوى يوسف بلعمري: الحسرة موجعة لكن ارتداء قميص المغرب أكبر من أي لقب ضائع أمم إفريقيا - فريق الأفضل في البطولة بدون مصريين رسالة من حكيمي بعد خسارة المغرب كأس الأمم الإفريقية الزلزولي: نهائي كأس إفريقيا كان مؤلما.. والانتقادات ستجعل دياز أقوى
أخر الأخبار
لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري 2 دقيقة | ميركاتو
مصطفى محمد يعود للتهديف بعد غيابه ونانت يسقط أمام نيس برباعية 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد – منتخب مصر يهزم الجزائر في أولى مباريات الدور الرئيسي لبطولة إفريقيا 14 دقيقة | كرة يد
الدرجة الثالثة – مدرب يتهم فريقين بالتلاعب لعدم صعود فريقه 27 دقيقة | القسم الثاني
برسيب باندونج الإندونيسي يعلن ضم كورزاوا 37 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ 52 دقيقة | أمم إفريقيا
التشكيل - هينكابي يعود لدفاع أرسنال.. ولا تغييرات في مانشستر يونايتد 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
استراحة الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) ريال أوفييدو.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي
/articles/522006/رئيس-الاتحاد-السنغالي-يهاجم-المغرب-بتصريحات-نارية-يتحكمون-في-كاف-ولديهم-المال-والنفوذ