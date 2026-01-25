رئيس الاتحاد السنغالي يهاجم المغرب بتصريحات نارية: يتحكمون في كاف ولديهم المال والنفوذ

هاجم عبدولاي فال رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، المغرب بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية والتي توج بها منتخب السنغال أمام أسود الأطلس.

وفاز منتخب السنغال على المغرب في نهائي البطولة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت قبل أيام في الرباط، ليتوج أسود التيرانجا بكأس الأمم الإفريقية 2025.

وشهدت المباراة الكثير من الجدل بسبب التحكيم وأيضا اعتراض منتخب السنغال الذي لوح بالانسحاب من اللقاء قبل أن يعود ويكمل المواجهة ويفوز.

وقال عبدولاي فال عبر سيني ويب: "المغرب يتحكم في زمام الأمور داخل كاف، ويجب أن نقول ذلك".

وأضاف "المغرب لم يكن يتصور أن بإمكان منتخب آخر منعه من التتويج باللقب، ولا يوجد بلد وقف في وجه المغرب مثل السنغال".

وواصل "رفضنا فندق الإقامة قبل المباراة النهائية لأنه كان في وسط المدينة وفي منطقة صاخبة جدا، ومنتخب بحجم السنغال لا يمكن أن يقيم في هذه الظروف".

وأكمل "رفضنا أيضا التدرب في مجمع محمد السادس قبل المباراة النهائية وهو المكان الذي يتدرب فيه منتخب المغرب أيضا، لأن هذا يعرضنا لكشف التفاصيل الفنية الخاصة بالمنتخب".

وأشار "التحكيم في البطولة كان النقطة الوحيدة التي لم نستطع التأثير عليها، لم نُبلغ بالحكم إلا قبل النهائي بيوم واحد في العاشرة ليلا، وهذا مخالف لكل اللوائح التي تمنحنا الحق في الاعتراض".

وشدد "لم يتجرأ أي بلد على الوقوف في وجه المغرب مثلما فعلنا، لديهم المال والنفوذ والعديد من الاتحادات لا تجرؤ على مواجهتهم، المغرب يمسك بالكاف ويجب أن نقول ذلك، يملكون كل شيء ويتخذون القرارات".

وأتم تصريحاته "فوزي لقجع صديقي، لكن هناك أمور لا تقبل المساومة ولهذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه".