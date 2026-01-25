انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال أوفييدو

الأحد، 25 يناير 2026 - 17:12

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة - ريال أوفييدو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الجولة 21.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي لعب مباراة الجولة.

بينما يتذيل ريال أوفييدو الجدول برصيد 13 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

----------------------------------------------------

انتهت

ق 73: جوووووووووول لامين يامال من مقصية رائعة.

ق 57: جووووووووول رافينيا بعد تسديدة أعلى حارس المرمى وسكنت الشباك.

ق 52: جوووووووول من داني أولمو بعد تسديدة أرضية.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 40: تسديدة من المصري هيثم حسن تصدى لها جوان جارسيا.

ق 29: تسديدة خطيرة من إلياس شايرا مرت بجوار المرمى قليلا.

مباراة متوازنة

بداية المباراة

برشلونة الدوري الإسباني ريال أوفييدو
