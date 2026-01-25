انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال أوفييدو
الأحد، 25 يناير 2026 - 17:12
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة برشلونة ضد ريال أوفييدو في الجولة 21.
ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن المتصدر ريال مدريد الذي لعب مباراة الجولة.
بينما يتذيل ريال أوفييدو الجدول برصيد 13 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
----------------------------------------------------
انتهت
ق 73: جوووووووووول لامين يامال من مقصية رائعة.
ق 57: جووووووووول رافينيا بعد تسديدة أعلى حارس المرمى وسكنت الشباك.
ق 52: جوووووووول من داني أولمو بعد تسديدة أرضية.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 40: تسديدة من المصري هيثم حسن تصدى لها جوان جارسيا.
ق 29: تسديدة خطيرة من إلياس شايرا مرت بجوار المرمى قليلا.
مباراة متوازنة
بداية المباراة
نرشح لكم
كاريك فعل ما عجز عنه الجميع.. مانشستر يونايتد يصعق أرسنال في الإمارات بثلاثية خيفرين تورام: لا أريد اللعب مع شقيقي.. ولن أنتقل أبدا إلى إنتر هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو انتهت الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(3) مانشستر يونايتد.. فوز الشياطين الحمر الانتصارات مستمرة مع روسينيور.. تشيلسي يضرب كريستال بالاس بثلاثية لاعب آخر سيبكي؟ سكاي: رومانيولي يصمم على الانتقال إلى السد القطري مصطفى محمد يعود للتهديف بعد غيابه ونانت يسقط أمام نيس برباعية