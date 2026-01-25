الإسماعيلي يعلن الجهاز المعاون لطارق العشري

الأحد، 25 يناير 2026 - 16:36

كتب : FilGoal

طارق العشري

أعلن نادي الإسماعيلي الجهاز المعاون للمدرب طارق العشري الذي تم تعيينه كمدير فني للفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي.

وجاء تشكيل الجهاز الفني بالكامل للإسماعيلي على النحو التالي:

أخبار متعلقة:
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم مدرب فاخوري السابق يكشف نقاط قوته.. وجانب يحتاج لتحسينه

مدير الكرة.. أحمد مهدي

مدرب عام.. حمود عطا

مدرب عام..عبد الله الشحات

مدرب مساعد.. أحمد عبد اللطيف

مدرب حراس المرمى.. سيد السويركي

محلل أداء.. عمر عبد الحليم

مخطط أحمال.. محمود الهربيطي

May be an image of ‎text that says '‎پهعاعي_ان_شری الوبامي PLERINGCLEB MHANY تشکيل الجهاز الفني بالكامل للنادي .። مدير الكرة كابتن أحمد مهدي المدير الفني كابتن طارق عشري مدرب عام كابتن محمود عطا مدرب عام كابتن عبد الله الشحات مدرب مساعد كابتن أحمد عبد اللطيف مدرب حراس المرمى كابتن سید السويركي محلل أداء كابتن عمر عبد الحليم مخطط أحمال كابتن محمود الهربيطي‎'‎

وشدد مجلس الإدارة على أنه سيقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي.

وقال العشري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع فريق المدينة الليبي وأمتلك أكثر من عرض سواء في ليبيا أو مصر للموسم الجديد".

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎فى إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على اختّيار أفضل العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المقبلة تقرر التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الكابتن طارق العشرى ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالتوفيق للكابتن طارق العشري وجهازه المعاون في مهمتهم الجديدة مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللدزمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي‎'‎‎

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون العرب مؤخرا على ملعبه بهدفين مقابل هدف ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وسبق وأن كشف مصدر مقرب من الجزائري في وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

لكن الخسارة من المقاولون العرب دفعت الإسماعيلي غلى فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

الإسماعيلي طارق العشري
نرشح لكم
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا مروان عثمان: فخور بهدفي الأول مع الأهلي.. ودعم الجمهور يمنحني الثقة مصدر من الأهلي لـ في الجول: أتممنا صفقة هادي رياض تريزيجيه وزيزو والصفقة الجديدة.. الأهلي يعود للانتصارات بالدوري بثلاثية في وادي دجلة بصناعة من إمام.. مروان عثمان يفتتح أهدافه مع الأهلي
أخر الأخبار
بشكتاش يربح 8 ملايين يورو في 24 ساعة.. أبراهام إلى أستون فيلا 2 دقيقة | ميركاتو
رئيس الاتحاد السكندري يوفر تذاكر مباراة حرس الحدود مجانا.. ومناشدة للجماهير 9 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: تم حل سوء التفاهم وصفقة كامويش اقتربت من الإتمام 18 دقيقة | الكرة المصرية
مورينيو: أتمنى التوفيق لـ أربيلوا ولكن ليس غدا 34 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
كرة يد – منتخب مصر يواجه كاب فيردي في نصف النهائي.. وصدام بين تونس والجزائر 48 دقيقة | كرة يد
طاقم تحكيم جزائري لمباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية 56 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب وادي دجلة: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة أمام الأهلي ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر توروب: مروان عثمان سيتطور.. وكنت أتمنى الحفاظ على شباكنا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 2 أولياء أمور لاعبي بيراميدز لـ في الجول: النادي يسوق لنصر وهمي.. الحكم ليس في صالحهم واتحاد الكرة سيحسم الأمر 3 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج 4 وائل جمعة: طلبت هيثم حسن للانضمام لمنتخب مصر ورد والده كان "ما هو المقابل؟"
/articles/522001/الإسماعيلي-يعلن-الجهاز-المعاون-لطارق-العشري