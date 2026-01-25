انتهت أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (42)-(28) الجزائر.. فوز الفراعنة
الأحد، 25 يناير 2026 - 16:23
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر ضد الجزائر في الدور الرئيسي لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز منتخب مصر 42-28
ق 18: تقدم مصر 32-22
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 20-10
ق12. الفارق يتسع لصالح منتخب مصر 11-6.
ق4. تقدم لمصر مع بداية المباراة بنتيجة 5-2.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
