انتهت أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (42)-(28) الجزائر.. فوز الفراعنة

الأحد، 25 يناير 2026 - 16:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر - كرة يد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة منتخب مصر ضد الجزائر في الدور الرئيسي لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
كرة يد - منتخب مصر ينهي الدور الأول باكتساح أوغندا في بطولة إفريقيا كرة يد - منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على أنجولا كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه كرة يد – منتخب مصر يستهل بطولة إفريقيا بالفوز على الجابون

نهاية المباراة بفوز منتخب مصر 42-28

ق 18: تقدم مصر 32-22

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 20-10

ق12. الفارق يتسع لصالح منتخب مصر 11-6.

ق4. تقدم لمصر مع بداية المباراة بنتيجة 5-2.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

شاهد المباراة مباشرة

مصر الجزائر كرة يد
نرشح لكم
كرة يد – منتخب مصر يهزم الجزائر في بطولة إفريقيا ويضمن التأهل لكأس العالم كرة يد - منتخب مصر إلى الدور الرئيسي بعد الفوز على أنجولا انتهت أمم إفريقيا كرة يد - مصر (41)-(28) أنجولا.. تأهل الفراعنة مواعيد مباريات الخميس 22 يناير 2026.. ثلاث مواجهات بالدوري ومنتخب اليد في إفريقيا كرة يد - إبراهيم المصري: الجيل الحالي لديه رغبة حقيقية في تخليد اسمه كرة يد – منتخب مصر يستهل بطولة إفريقيا بالفوز على الجابون مباشر إفريقيا لليد – مصر (36)-(25) الجابون.. نهاية المباراة بفوز الفراعنة مواعيد مباريات الأربعاء 21 يناير - انطلاق أمم إفريقيا لليد.. ودوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 4 ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 4 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 4 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 4 ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 5 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل 5 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري 5 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/522000/انتهت-أمم-إفريقيا-لكرة-اليد-مصر-42-28-الجزائر-فوز-الفراعنة