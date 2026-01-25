تشكيل برشلونة - كانسيلو أساسي لأول مرة.. وعودة لامين ضد أوفييدو

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال أوفييدو.

ويلتقي برشلونة مع ريال أوفييدو على ملعب كامب نو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد جواو كانسيلو لأول مرة بشكل أساسي منذ الانضمام للفريق، بينما يلعب إريك جارسيا كظهير أيمن.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل أوفييدو المركز العشرين والأخير برضصيد 13 نقطة.