تشكيل برشلونة - كانسيلو أساسي لأول مرة.. وعودة لامين ضد أوفييدو

الأحد، 25 يناير 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

برشلونة

أعلن هانز فليك مدرب برشلونة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد ريال أوفييدو.

ويلتقي برشلونة مع ريال أوفييدو على ملعب كامب نو بالجولة 23 من الدوري الإسباني.

ويشهد التشكيل تواجد جواو كانسيلو لأول مرة بشكل أساسي منذ الانضمام للفريق، بينما يلعب إريك جارسيا كظهير أيمن.

أخبار متعلقة:
راديو مونت كارلو: سان جيرمان يضم موهبة برشلونة بدون اللجوء للشرط الجزائي وليد صلاح: حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة رومانو: كومو يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم كوينكا موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جوان جارسيا.

الدفاع: إريك جارسيا - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جواو كانسيلو.

الوسط: فرينكي دي يونج - مارك كاسادو - داني أولمو.

الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب الصدارة، بينما يحتل أوفييدو المركز العشرين والأخير برضصيد 13 نقطة.

برشلونة الدوري الإسباني ريال أوفييدو
نرشح لكم
أتلتيكو مدريد يواصل سلسلته الناجحة على ملعبه ويتفوق على مايوركا بثلاثية هيثم حسن: لعبنا جيدا ضد برشلونة.. ونشعر بالإحباط من الخسارة برشلونة يعود إلى صدارة الدوري بالفوز على ريال أوفييدو انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (3)-(0) ريال أوفييدو رايو فايكانو يكشف سبب عدم تكريم لاعبه باثي سيس رغم تتويجه بأمم إفريقيا فالفيردي: كورتوا يجعل مهمتنا أسهل.. وفينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال أربيلوا: لا يزال أمامنا مساحة للتطور.. وعلينا التكاتف مع براهيم دياز بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال
أخر الأخبار
لصالح إنتر.. ماينيان يتألق ويقود ميلان للتعادل مع روما 2 ساعة | الكرة الأوروبية
سيراميكا يضم الشيات من جمهورية شبين 2 ساعة | الدوري المصري
بمشاركة زياش وبن يدر.. الوداد يهزم مانياما الكونغولي في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - معتمد جمال: كايد لم يعترض على خروجه.. وهدفنا صدارة المجموعة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الدرندلي: حسام حسن طلب الحصول على فترة أطول لمعسكر المنتخب قبل كأس العالم 2 ساعة | منتخب مصر
الكونفدرالية - الكوكي: كان ينقصنا التركيز للتسجيل في الزمالك 2 ساعة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الدباغ: لهذه الأسباب لم نظهر بالشكل الأمثل 3 ساعة | الكرة الإفريقية
إبراهيم صلاح: الغيابات أثرت على الزمالك أمام المصري 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 3 المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521999/تشكيل-برشلونة-كانسيلو-أساسي-لأول-مرة-وعودة-لامين-ضد-أوفييدو