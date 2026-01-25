راديو مونت كارلو: سان جيرمان يضم موهبة برشلونة بدون اللجوء للشرط الجزائي

الأحد، 25 يناير 2026 - 15:32

كتب : FilGoal

درو فيرنانديز - برشلونة

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن باريس سان جيرمان ل يُفعّل الشرط الجزائي في عقد درو فرنانديز جناح برشلونة، وسيضمه بشكل طبيعي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت بالفعل كعملية انتقال مباشرة بين الناديين، مقابل مبلغ يزيد قليلًا عن 6 ملايين يورو.

وبعيدًا عن الاعتبارات المالية، فإن إدارة باريس سان جيرمان حرصت على الحفاظ على علاقات جيدة مع برشلونة خلال إتمام الصفقة.

قبل أيام، كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا عن توصل باريس سان جيرمان لاتفاق مع درو فيرنانديز لاعب برشلونة لضمه خلال شهر يناير الحالي.

وفقا للتقارير فإن اللاعب الشاب أخبر هانز فليك برغبته في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأشارت سكاي إلى أن باريس سان جيرمان اتفق مع اللاعب على ضمه مع تفعيل الشرط الجزائي في عقده.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد درو مع برشلونة 6 ملايين يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما في 2027.

ولعب درو 5 مباريات مع الفريق الأول لبرشلونة خلال الموسم الجاري وصنع هدفا دون التسجيل.

وفي حال رحيل درو فلن يكون الأول، إذ غادر مارك جويو بطريقة مشابهة.

وغادر جويو في صيف 2024 إلى تشيلسي مقابل الشرط الجزائي الذي كان يبلغ 6 ملايين يورو أيضا.

