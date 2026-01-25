تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في مواجهة نيس
الأحد، 25 يناير 2026 - 15:10
كتب : FilGoal
أعلن أحمد كنتاري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيس.
مصطفى محمد
النادي : نانت
ويلتقي نانت مع نيس على ملعب الأول بالجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.
ويشهد التشكيل تواجد مطصفى محمد بشكل أساسي لأول مرة بعد عودته من المشاركة مع مصر في كأس أمم إفريقيا.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: أنتوني لوبيز.
الدفاع: كيلفين أدو - تيليل تاتي - تيدوزي أوازيم - جونيور موانجا - نيكولا كوزا.
الوسط: ماتياس ألباين - إبراهيما سيسوكو - جوهان ليبينانت - ريمي كابيلا.
الهجوم: مصطفى محمد.
ويغيب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس بسبب معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.
ويحتل نانت المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل نيس المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.
