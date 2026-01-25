تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في مواجهة نيس

الأحد، 25 يناير 2026 - 15:10

كتب : FilGoal

مصطفى محمد لاعب نانت

أعلن أحمد كنتاري مدرب نانت تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد نيس.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويلتقي نانت مع نيس على ملعب الأول بالجولة الـ 19 من الدوري الفرنسي.

ويشهد التشكيل تواجد مطصفى محمد بشكل أساسي لأول مرة بعد عودته من المشاركة مع مصر في كأس أمم إفريقيا.

سيزامل مصطفى محمد.. المدافع الليبي علي يوسف يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى نانت أمم إفريقيا - أبو زهرة: مصطفى وحمدي يشاركان في المران.. والشناوي حقق بطولات أكثر من دول أبو العلا يكشف نتيجة الفحوصات الطبية لإصابتي مصطفى محمد وحمدي.. وغياب محتمل

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أنتوني لوبيز.

الدفاع: كيلفين أدو - تيليل تاتي - تيدوزي أوازيم - جونيور موانجا - نيكولا كوزا.

الوسط: ماتياس ألباين - إبراهيما سيسوكو - جوهان ليبينانت - ريمي كابيلا.

الهجوم: مصطفى محمد.

ويغيب محمد عبد المنعم عن تشكيل نيس بسبب معاناته من إصابة بقطع في الرباط الصليبي منذ الموسم الماضي.

ويحتل نانت المركز الـ 16 في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل نيس المركز الـ 15 برصيد 18 نقطة.

