بعد اتفاقه مع السد القطري.. لاتسيو يعلن بقاء رومانيولي في بيان رسمي

أعلن نادي لاتسيو الإيطالي بقاء مدافعه أليسيو رومانيولي، رغم أنه كان قريبا من الانتقال إلى السد القطري.

وذكرت تقارير عديدة خلال الأيام الماضية أن الاتفاق على الصفقة تم بين الناديين، وبين النادي القطري مع رومانيولي الذي كان يستعد للسفر إلى قطر خلال ساعات.

لكن لاتسيو نشر بيانا عبر موقعه أوضح فيه: "يؤكد نادي لاتسيو أن رومانيولي لم يُعرض في سوق الانتقالات".

وأضاف البيان "نعلن أن المدافع الإيطالي سيبقى لاعبا في صفوف الفريق السماوي".

وتابع "على الرغم من تعدد الاستفسارات التي تلقاها النادي خلال الأسابيع الأخيرة، فإن رغبة الإدارة ثابتة في الاحتفاظ باللاعب، الذي يُعد عنصرًا محوريًا في المشروع الرياضي، سواء من الناحية الفنية أو الإنسانية، إضافة إلى دوره القيادي داخل مجموعة الفريق".

وأفادت تقارير عديدة أن السد اتفق على ضم اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مقابل 10 ملايين يورو.

وينتهي عقد رومانيولي مع النسور في صيف 2027.

وبدأ مسيرته الكروية مع روما في 2012، ثم لعب بقمصان سامبدوريا وميلان ولاتسيو.