شكوك حول مشاركة أوباميكانو أمام أيندهوفن

تحوم الشكوك حول قدرة دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ على المشاركة أمام بي إس في أيندهوفن في ختام مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

ويحل بايرن ضيفا على أيندهوفن في الجولة الختامية يوم الأربعاء.

وخاض أوباميكانو يوم الأحد تدريبا خفيفا بعد غيابه في الأيام الأخيرة بسبب المرض.

إصابة المدافع الفرنسي بعدوى فيروسية ‍ألزمته الفراش ‍لعدة أيام.

وذكرت جريدة بيلد أن أوباميكانو يحاول استعادة الجاهزية قبل مباراة الأربعاء أمام أيندهوفن

المرض تسبب في غياب عن مباراة الفريق ضد سانت جيلواز البلجيكي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

كما غاب عن لقاء أوجسبورج في الدوري الألماني يوم السبت للسبب نفسه.

وخاض دايوت 24 مباراة مع بايرن في مختلف المسابقات هذا الموسم.