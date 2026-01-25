رايو فايكانو يكشف سبب عدم تكريم لاعبه باثي سيس رغم تتويجه بأمم إفريقيا

الأحد، 25 يناير 2026 - 13:02

كتب : FilGoal

باتي سيس - لوكا مودريتش

كشف نادي رايو فايكانو سبب عدم تكريم لاعبه باثي سيس عقب التتويج بأمم إفريقيا.

باثي سيس

النادي : رايو فايكانو

رايو فايكانو

وخسر رايو فايكانو من أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعبه بالدوري الإسباني.

المباراة كانت هي الأولى لباثي سيس مع الفريق عقب تتويجه بأمم إفريقيا برفقة منتخب السنغال.

وسجل سيس هدف فريقه الوحيد في المباراة رغم الخسارة وعقب المباراة أعاد سيس نشر تغريدة على موقع إكس تنتقد فريقه بسبب عدم تكريم اللاعب قبل أن يحزفها بعد فترة.

وجاء بيان رايو فايكانو كالتالي: "لم يتم تكريم لاعبنا باثي سيس عقب التتويج بأمم إفريقيا لأننا رأينا أنه من غير المناسب إقامة أي نوع من الاحتفالات في يوم حداد، حيث ارتدى الفريق شارات سوداء ووقف حدادا على أرواح ضحايا حوادث القطارات المأساوية في آدموز وخيليدا، وسيتم تكريم سيس قبل المباراة المقبلة على ملعبنا ضد ريال أوفييدو يوم 7 فبراير ضد ريال أوفييدو".

ويحتل رايو فايكانو حاليا المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة.

واحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب دوري المؤتمر الأوروبي ليضمن التأهل بشكل مباشر إلى دور الـ 16.

السنغال الدوري الإسباني أمم إفريقيا رايو فايكانو باثي سيس
