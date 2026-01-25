تقرير: علاقة الهلال وروبن نيفيز تصل إلى طريق مسدود

الأحد، 25 يناير 2026 - 13:00

كتب : FilGoal

روبن نيفيز - الهلال

ذكرت جريدة اليوم السعودية أن ملف تجديد عقد البرتغالي روبن نيفيز لاعب خط وسط الهلال وصل إلى طريق مسدود.

وأفاد التقرير إلى أن تجدد المفاوضات بين إدارة الهلال وروبن نيفيز من أجل تجديد عقده لم تصل إلى أي تطور خلال الساعات الماضية.

ويرفض روبن نيفيز تجديد عقده مع الهلال ويفضل الرحيل بشكل حر بنهاية عقده في يونيو المقبل، وفقا للتقرير.

ودخل روبن نيفيز الفترة الحرة في يناير الجاري وهو ما تيح له التوقيع لأي فريق واللعب بقميصه بداية من الموسم المقبل.

قبل أسابيع، دخلت إدارة اتحاد جدة في محادثات أولية مع وكيل أعمال البرتغالي روبن نيفيز لاعب وسط الهلال لبحث إمكانية التعاقد معه، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن تحرك اتحاد جدة جاء استغلالًا لدخول اللاعب فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، التي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع إلى إدارة الهلال.

وأوضح التقرير ان إدارة النمور تسعى إلى استغلال ارتباط نيفيز بالوكيل ذاته الخاص بالبرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب الفريق، ومواطنه دانيلو بيريرا، قلب الدفاع، وكذلك زميله البرازيلي فابينيو، لاعب الوسط، لتسهيل المفاوضات، وإقناع نجم الهلال بإتمام الخطوة.

ويتعاقد الأربعة مع شركة Gestifute، التي يملكها البرتغالي خورخي مينديش، أحد أشهر وكلاء الأعمال في العالم، وهي من تتولى تسويقهم وتقديم العروض لهم والتواصل نيابة عنهم مع الأندية.

وانضم نيفيز إلى الهلال في صيف 2023 بعقد يمتد 3 أعوام، قادمًا من ولفرهامبتون الإنجليزي.

ولعب برفقة الفريق 119 مباريات سجّل خلالها 18 هدفًا.

وحقق لقب الدوري السعودي وكأس الملك مرة واحدة، والسوبر المحلي مرتين.

