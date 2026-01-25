فالفيردي: كورتوا يجعل مهمتنا أسهل.. وفينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال

يرى فيديريكو فالفيردي أن فريقه أصبح يشعر بالراحة عندما لا تكون الكرة بحوزته.

فيدريكو فالفيردي النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على فياريال بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب لا سيراميكا بالدوري الإسباني.

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهم كان تحقيق الفوز وحصد الـ3 نقاط من هذا الملعب، وهو أمر صعب".

وواصل "الشوط الأول كان جيدا، لكننا افتقرنا اللمسة الأخيرة، وهو ما أضر بنا أحيانا في الدفاع، لكننا كنا أكثر هدوءًا في الشوط الثاني، وطلب منا المدرب اللعب بهذه الطريقة، ونحن نكون أفضل عندما تتاح لنا المساحات".

وأكمل "أصبحنا نشعر بالراحة عندما لا تكون الكرة بحوزتنا، فنحن نتواصل بسهولة، ونجد المساحات، ونغلق الخطوط، والأهم من ذلك أنه عندما لا تكون الكرة بحوزتنا يكون جميعنا في الملعب متاحين لمساعدة بعضنا البعض ودعم بعضنا، ومواصلة تطوير كل هذا سيجعلنا فريقا رائعا".

وتابع "فينيسيوس ومبابي يمنحاننا راحة البال، أي كرة تصل إليهما في مساحة خالية تتيح فرصا للتسجيل، لكنني أريد أيضا تسليط الضوء على مساهماتهما الدفاعية، وكذلك جونزالو جارسيا".

وأضاف "مواجهة بنفيكا؟ الفوز على فياريال يحفزنا ويعطينا دفعة معنوية هائلة، لأن هذه الانتصارات تقوينا لتحقيق النقاط في البرتغال".

وأتم "الخروج بشباك نظيفة؟ وجود كورتوا في المرمى يسهل الأمور علينا، لكن هذا بفضل الجميع، بمن فيهم المهاجمون الذين يساندوننا في الخلف".

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت، بفارق نقطة عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي يلتقي مع ريال أوفييدو مساء اليوم.