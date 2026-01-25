كاراسكو يطالب الشباب بقبول عرض روما

الأحد، 25 يناير 2026 - 11:46

يانيك كاراسكو

طالب ممثلو البلجيكي يانيك كاراسكو جناح فريق الشباب إدارة النادي بقبول عرض انتقاله إلى روما الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وذلك تفاديا لتبعات مالية باهظة ستترتب على استمراره، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن عقد البلجيكي الذي ينتهي الصيف المقبل يتضمن بندا ينص على تمديده تلقائيًا لعام إضافي في حال خوضه أكثر من 50% من مباريات موسمه الأخير الجاري، وهو ما ضمنه اللاعب بالفعل.

وأشار التقرير إلى هناك احتمالية قيد عقده بعد التمديد، ضمن ميزانية الشباب بدلًا من ميزانية رابطة الدوري، ما سيحمّل خزينة النادي أعباء مالية مرهقة.

وتُصرف رواتب اللاعب حاليًا عن طريق لجنة الاستقطاب، التابعة لرابطة دوري المحترفين، وليس من خزينة النادي، وتقدر قيمتها سنويًا بنحو 14 مليون يورو.

وفي حال الموافقة على انتقاله، سيُعفى الشباب من دفع رواتبه خلال الموسم الإضافي، كما ستنتعش خزينة النادي بنحو مليون يورو، قيمة العرض المقدم من روما.

ومن المتوقع اتضاح الصورة النهائية بشأن مستقبل اللاعب في غضون أيام قليلة، بعد دراسة إدارة النادي هذه الجوانب تمهيدًا لاتخاذ القرار الحاسم.

كاراسكو مقابل ديابي.. تقرير: اتحاد جدة والشباب يبحثان صفقة تبادلية

وانضم كاراسكو إلى الشباب صيف 2023 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، بعقد يمتد لثلاثة أعوام.

وبقميص الشباب، لعب الجناح البالغ من العمر 32 عامًا 62 مباراة، وسجّل 22 هدفًا، وصنع 16 أخرى.

الشباب يانيك كاراسكو
