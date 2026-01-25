أربيلوا: لا يزال أمامنا مساحة للتطور.. وعلينا التكاتف مع براهيم دياز

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن فريقه لا يزال يملك مساحة من التطور رغم تحقيق 3 انتصارات متتالية.

وفاز ريال مدريد على فياريال بهدفين دون رد في مباراة أقيمت على ملعب لا سيراميكا بالدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "التزام اللاعبين لا يمكن إنكاره، المجهود الذي بذلوه على ملعب مثل هذا وأمام فريق رائع ومدرب رائع، كنا نعلم أنها واحدة من أصعب مباريات خارج الأرض في الدوري بأكمله لأننا كنا نلعب على ملعب صاحب المركز الثالث، ولذلك يجب أن نمنح اللاعبين الكثير من الإشادة على مجهودهم، وبالطبع هذا فوز جماعي للفريق، نحن سعداء للغاية بالحصول على النقاط".

وواصل "مثل يوم الأربعاء، نحن نرى نسخة رائعة من فينيسيوس ويجب أن نستفيد منه، وعلينا أن نبحث عنه قدر الإمكان، وأن نخلق مواقف نحرره فيها ويحصل فيها على مواجهات فردية واحد ضد واحد، ويقدم فيها لمسات بالجودة نفسها التي يقدمها طوال المباراة، وكما قلت دائما، نحن محظوظون للغاية بوجود فينيسيوس وبالعمل الكبير الذي يقدمه من أجل الفريق".

وأكمل "نحتاج إلى الاستمرار في العمل، لقد قدمنا أداء قويا، ولكن لا يزال هناك مساحة للتطور، لقد خضنا عدد قليل فقط من الحصص التدريبية ولم يكن لدينا الكثير من الوقت للعمل معا لأن معظم التدريبات تكون استشفائية، لا يزال لدينا الكثير لنطوره، ومع العمل الشاق الذي يقدمه الفريق سيقدر لنا أن نحقق الكثير، وبالتأكيد لا أعتقد أن هذا هو سقف الفريق".

وتابع "استعادة خطورة الهجمات المرتدة؟ لا أستطيع أن أعارض طبيعة اللاعبين، بل على العكس علي أن أحاول الاستفادة منها، لدينا العديد من اللاعبين الذين يكونون في أفضل حالاتهم في المساحات المفتوحة، لاعبين سريعين جدا ولديهم القدرة على إنهاء الهجمات، ويجب أن نستغل ذلك، عندما تتاح لنا فرصة الجري سنفعل لأن هذا جزء من طبيعتهم ولأنهم يصنعون الفارق هناك، وستكون هذه واحدة من أسلحتنا طوال الموسم".

وشدد "أرى أن فينيسيوس ومبابي هم أفضل ثنائي في العالم، نحاول أن نعطيهم الكرة بقدر المستطاع، وأن يستلم فينيسيوس الكرة على الخط مع ركض مبابي في المساحة، لن أقول أي شيء جديد عنهم، ولكنني سعيد بأدائهما وعملهما، هما أول خط للضغط، وأنا سعيد بالمكافأة التي يقدمونها وهي الأهداف".

وأضاف "أول شيء يجب فعله في وضعية براهيم دياز هو التكاتف معه، سنمر بأوقات عصيبة وعلينا أن نبقى متماسكين، بالنسبة لي الأهم هو أن يكون اللاعبون متحدين كفريق كما رأينا يوم الأربعاء الماضي، رأينا ذلك مع براهيم أيضا، إنهم يقدرون بعضهم البعض ويساعدون بعضهم، وهذه هي القاعدة الأساسية الأولى في أي رياضة".

وأتم "الفريق يعمل بجد كل يوم، لقد خضنا العديد من المباريات وركزت التدريبات على التعافي، في الأيام التي كان فيها عدد اللاعبين أكثر من 2 كنا نقسم التدريبات عادة، لكن هناك لاعبون يرغبون في مواصلة العمل وأنا سعيد برؤية ذلك".

وتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت فارق نقطة عن برشلونة الذي يواجه ريال أوفييدو مساء اليوم.