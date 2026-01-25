فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي"

كشف أحمد فتوح ظهير الزمالك عن قوة علاقته مع إمام عاشور زميله السابق في الأبيض ولاعب الأهلي الحالي، كما تحدث عن فترة كأس أمم إفريقيا والخروج من نصف النهائي أمام السنغال.

وقال فتوح في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "إمام عاشور أقرب أصدقائي في كرة القدم، وأكثر من ساندني في أزمتى بجانب أصدقائي من السلام".

وعن ظهوره مع لاعبي الأهلي وقت شائعات الانتقال قال: "حسين الشحات جاري في السلام وصديقي منذ سنوات عديدة، ولا يمكن أن يدعوني لافتتاح ملعب ولا أحضر".

وكشف "أتمنى أن ينضم رمضان صبحي للزمالك. لا أعرف ما إن كان هذا ممكنا أم لا ولكن كل شيء وارد".

وأوضح "لن أرحل عن الزمالك إلا إن كان النادي هو من يريد رحيلي. طول فترة التفاوض أمر طبيعي ولكني لم أتعب النادي".

وتابع "كيف قال شيكابالا عني إني أمهر منه؟ إنه أمهر لاعب رأيته في حياتي، وأنا لا أضع أي لاعب أواجهه في حساباتي إلا شيكابالا. أراه كان يمكنه اللعب في برشلونة".

وواصل "الدوري لا يزال طويلا والمنافسة مستمرة في الملعب. شخصيا طالما أننا في الملعب لا أرى أي فوارق بيننا وبين أي خصوم".

وبسؤاله عما ينقص الزمالك للعودة إلى البطولات قال: "القليل من الاستقرار فقط وبعض الأموال".

وأوضح "حسام حسن يعشقني. لعبت مباراتين أو 3 فضمني إلى المنتخب. لقد منحني الكثير من الثقة وهذا صنع الفارق معي".

وعن بطولة أمم إفريقيا قال: "كنا نتمنى الفوز بكأس الأمم الإفريقية من أجل محمد صلاح، كنا نريده أن يحصل على هذا اللقب لأنه يساعدنا كثيرا ودائما يدعمنا في كل شيء".

وعن تصريحات صلاح بخصوص كون المنتخب قائما على اللاعبين المحليين قال: "المحترفون في المنتخبات الأخرى معتادين على إيقاع اللعب كل 3 أيام، بينما لسنا معتادين على ذلك في الدوري المحلي، وهو من اجتمع بنا وشرح لنا ذلك واعتذر لنا عن سوء تفسير الناس لكلماته".

وكشف "مصطفى محمد لم يكن غاضبا من تصريحات حسام حسن، واللاعب الذي لا يشارك كثيرا عادة لا يكون سعيدا ولكن في النهاية نحن نلعب لأجل المنتخب وما يهمنا هو الفوز".

وواصل "كان يمكننا الفوز على السنغال ولكنها كانت ظروف مباراة، ونحن أقوى من السنغال فنيا. طريقة اللعب كانت بسبب الفارق البدني، ولو لم نلعب مباراة كوت ديفوار قبلها كنا سنفوز على السنغال. حسام حسن لا يقول لنا دافعوا أبدا".

أيا كان المنافس نضغط من الأمام ولا نبالي، ولولا أنه شعر بإرهاقنا بين شوطي السنغال لما طالبنا بالتراجع.

لعبت مباراة السنغال على إصابة وقررت خوض المباراة على مسؤوليتي. كنت مصابا بشد وقلت للطبيب في الاختبار إني بخير، وكنت أريد لعب المباراة كاملة ولكن بين الشوطين لم أستطع الاستمرار، فأجريت الأشعة واتضح إصابتي بالتمزق.

لا أهتم بالجانب البدني كلاعب؟ أنا أكثر اللاعبين ركضا وفقا لأرقام أجهزة التتبع.. فمن قال إني لا أهتم؟

قبل مواجهة المغرب في أمم إفريقيا وجدوني أستمع إلى الأغاني في الغرفة، فسألوني عن استعداداتي لمواجهة أشرف حكيمي، فقلت لهم "هوريكم هعمل فيه ايه النهاردة"