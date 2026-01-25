خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني

أتم هيثم شعبان اتفاقه مع نادي حرس الحدود لتدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن حرس الحدود أتم اتفاقه مع هيثم شعبان لتدريب الفريق خلفا لعبد الحميد بسيوني.

وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

وخسر حرس الحدود المباراة الأخيرة في الدوري المصري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدفين لهدف.

ويحتل حرس الحدود المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 13 نقطة من 14 مباراة.

ويلعب في المباراة المقبلة ضد الاتحاد السكندري الجمعة 30 يناير.

وبعد نهاية الدور الأول من الدوري يلعب أول 7 فرق في مجموعة المنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة لبطولات إفريقيا.

ويتنافس 14 فريق في مجموعة الهروب من الهبوط، ويهبط من الدوري هذا الموسم 4 فرق لدوري الدرجة الثانية.