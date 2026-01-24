الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين طارق العشري كمدير فني للفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي.

وشدد مجلس الإدارة على أنه سيقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي.

وقال العشري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع فريق المدينة الليبي وأمتلك أكثر من عرض سواء في ليبيا أو مصر للموسم الجديد".

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون العرب مؤخرا على ملعبه بهدفين مقابل هدف ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وسبق وأن كشف مصدر مقرب من الجزائري في وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

لكن الخسارة من المقاولون العرب دفعت الإسماعيلي غلى فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.