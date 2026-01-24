الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق

السبت، 24 يناير 2026 - 23:34

كتب : FilGoal

طارق العشري مدرب سموحة

أعلن نادي الإسماعيلي تعيين طارق العشري كمدير فني للفريق.

وكان الإسماعيلي قد أعلن في وقت سابق فسخ تعاقده مع المدرب الجزائري ميلود حمدي بالتراضي.

وشدد مجلس الإدارة على أنه سيقدم كافة أوجه الدعم والمساندة وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي.

أخبار متعلقة:
الإسماعيلي يعلن فسخ التعاقد مع ميلود حمدي أوجيرا يسجل هدفين ويقود المقاولون لزيادة جراح الإسماعيلي في الدوري خبر في الجول – بعد قضاء فترة معايشة مع الإسماعيلي.. حرس الحدود يضم جيرالد كوبر الإسماعيلي يوضح حقيقة تعاقد النادي مع شركة استثمارية

وقال العشري في وقت سابق لـ FilGoal.com: "أنهيت تعاقدي مع فريق المدينة الليبي وأمتلك أكثر من عرض سواء في ليبيا أو مصر للموسم الجديد".

May be an image of ‎soccer, football and ‎text that says '‎فى إطار حرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي على اختّيار أفضل العناصر الفنية القادرة على قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المقبلة تقرر التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة الكابتن طارق العشرى ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق خلال الفترة القادمة ويتقدم مجلس الإدارة بخالص التمنيات بالتوفيق للكابتن طارق العشري وجهازه المعاون في مهمتهم الجديدة مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة اللدزمة، وتوفير المناخ المناسب لتحقيق الاستقرار الفني وعودة الفريق إلى مكانته الطبيعية التي تليق بتاريخ واسم النادي الإسماعيلي‎'‎‎

وخسر الإسماعيلي أمام المقاولون العرب مؤخرا على ملعبه بهدفين مقابل هدف ليعقد موقفه في جدول ترتيب الدوري.

وسبق وأن كشف مصدر مقرب من الجزائري في وقت سابق عبر تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "ميلود تلقى عرضين من أحد المنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا، وفريق وفاق سطيف الجزائري".

واستدرك "لكن المدرب يحترم تعاقده ويرغب في إكمال عقده، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

لكن الخسارة من المقاولون العرب دفعت الإسماعيلي غلى فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب الجزائري.

وارتقى المقاولون العرب 4 مراكز ليصل للمركز الـ15 برصيد 13 نقطة.

فيما بقي الإسماعيلي في المركز الـ20 وقبل الأخير بـ 10 نقاط.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

طارق العشري الإسماعيلي
نرشح لكم
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال وليد صلاح: حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا إكرامي لـ في الجول: موقف الأهلي والخطيب مع رمضان صبحي لا يُنسى كرة يد - منتخب مصر ينهي الدور الأول باكتساح أوغندا في بطولة إفريقيا
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 4 ساعة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال 5 ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني 5 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم 5 ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية 5 ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق 5 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال 5 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521975/الإسماعيلي-يعلن-تعيين-طارق-العشري-مديرا-فنيا-للفريق