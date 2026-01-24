مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8

استهدف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري الفوز على الزمالك في بطولة الكونفدرالية للاقتراب من التأهل لدور الـ 8.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك ستكون صعبة على الفريقين ونسعى إلى الحفاظ على صدارة المجموعة".

وأضاف "هدفنا الفوز بالمباراة للاقتراب أكثر وأكثر من التأهل لدور الـ 8".

وشدد "اللاعبون لديهم رغبة أكيدة في الفوز وثقتنا بهم كبيرة".

وأكمل "الإعداد لمباريات الكونفدرالية يختلف تماما عن البطولات المحلية".

وواصل "خالد صبحي وصلاح حسن ما زال لديهما الكثير لتقديمة للفريق ولمنتخب مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "سنواجه ضغوط كبيرة في المباريات خلال الفترة المقبلة ونأمل في الخروج بدون إصابات".

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.