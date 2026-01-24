مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8

السبت، 24 يناير 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

نبيل الكوكي - المصري

استهدف نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري الفوز على الزمالك في بطولة الكونفدرالية للاقتراب من التأهل لدور الـ 8.

ويلعب الزمالك ضد المصري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل.

وقال المدرب التونسي خلال المؤتمر الصحفي: "مباراة الزمالك ستكون صعبة على الفريقين ونسعى إلى الحفاظ على صدارة المجموعة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري مؤتمر معتمد جمال: نريد الفوز على المصري لتصدر المجموعة قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر

وأضاف "هدفنا الفوز بالمباراة للاقتراب أكثر وأكثر من التأهل لدور الـ 8".

وشدد "اللاعبون لديهم رغبة أكيدة في الفوز وثقتنا بهم كبيرة".

وأكمل "الإعداد لمباريات الكونفدرالية يختلف تماما عن البطولات المحلية".

وواصل "خالد صبحي وصلاح حسن ما زال لديهما الكثير لتقديمة للفريق ولمنتخب مصر".

وأنهى حديثه قائلا: "سنواجه ضغوط كبيرة في المباريات خلال الفترة المقبلة ونأمل في الخروج بدون إصابات".

ويتصدر المصري المجموعة الرابعة للبطولة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المركز الثالث برصيد نقطة، وزيسكو الزامبي في المركز الرابع دون نقاط.

نبيل الكوكي الكونفدرالية الزمالك المصري
نرشح لكم
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال بمشاركة ناصر وحمدان.. بيراميدز يعود من المغرب بتعادل مع نهضة بركان وليد صلاح: حمزة عبد الكريم أكمل انتقاله إلى برشلونة في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 47 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521973/مؤتمر-الكوكي-هدفنا-الفوز-على-الزمالك-للاقتراب-من-التأهل-لدور-الـ-8