سلوت: اللاعبون كانوا مرهقين ضد بورنموث.. ولم نستحق التأخر بهدفين

كشف أرني سلوت المدير الفني لليفربول عن إرهاق لاعبي فريقه ضد بورنموث.

وحقق بورنموث فوزا قاتلا على منافسه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الهولندي لـ بي بي سي سبورت: "كرة القدم قد تكون قاسية عندما تخسر في الوقت الإضافي بعد العودة من التأخر 2-0 في الشوط الأول".

وأضاف "رغم تأخرنا 2-0، لكن كنت أشعر أننا سنسجل وسنعود للمباراة".

وتابع "لاحظت أن لاعبي فريقي كانوا مرهقين لأننا لم نحصل سوى على يومين راحة فقط قبل المباراة".

وأكمل "أرى أننا لم نستحق التأخر بهدفين، لكن كان الرد ممتازا إذ تعادلنا، منذ ذلك التوقيت كانت فرص بورنموث أكثر منا، وهو أمر لا يفاجئني كثيرا لأننا لعبنا قبل يومين ضد مارسيليا وخلال 10 مباريات اضطررنا للاعتماد على نفس اللاعبين المتاحين".

وأنهى حديثه قائلا: "قلت للحكم إن 4 دقائق كوقت بدل من الضائع قليلة للغاية نظرا للتوقفات الكثيرة وكذلك تدخل تقنية الفيديو".

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل للمرة الثانية تواليا بعد المباراة الماضية أمام مارسيليا.

ويواصل ليفربول تعثراته في بطولة الدوري بالتعادل مع بيرنلي في الجولة 22.

وصنع محمد صلاح هدفا لدومينيك سوبوسلاي.

المساهمة الأخيرة لصلاح مع ليفربول كانت بصناعته هدف أمام برايتون قبل مغادرته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية مباشرة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد بورنموث للنقطة 30 في المركز الـ 13.

