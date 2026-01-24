انتهت الدوري الإسباني – فياريال (0)-(2) ريال مدريد

السبت، 24 يناير 2026 - 21:56

كتب : FilGoal

جونزالو جارسيا لاعب ريال مدريد ضد بيتيس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال ضد فالنسيا في الدوري الإسباني.

ــــــــــــــــــ

انتهت

ق 90+3: جوووووووول مبابي من نقطة الجزاء.

ق 90+2: ركلة جزاء بعد عرقلة مبابي.

ق 47: جووووووول مبابي

انطلاق المباراة

ريال مدريد الدوري الإسباني
