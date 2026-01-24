بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95

حقق بورنموث فوزا قاتلا على منافسه ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل إيفانيلسون وأليكس خيمينيز وأمين عدلي أهداف بورنموث، بينما أحرز فيرجيل فان دايك ودومينيك سوبوسلاي ثنائية ليفربول.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح في المباراة بشكل كامل للمرة الثانية تواليا بعد المباراة الماضية أمام مارسيليا.

ويواصل ليفربول تعثراته في بطولة الدوري بالتعادل مع بيرنلي في الجولة 22.

وصنع محمد صلاح هدفا لدومينيك سوبوسلاي.

المساهمة الأخيرة لصلاح مع ليفربول كانت بصناعته هدف أمام برايتون قبل مغادرته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية مباشرة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 36 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وارتفع رصيد بورنموث للنقطة 30 في المركز الـ 13.

تهديد مبكر من صلاح

هدد صلاح مرمى بورنموث مبكرا في الدقيقة السابعة بعدما سدد كرة مقوسة لكن علت المرمى قليلا.

وفي الدقيقة 27 افتتح إيفانيلسون النتيجة بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

وبعد 9 دقائق ضاعف خيمينيز الفارق بعد تسديدة أرضية.

وقلص فان دايك النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتمكن سوبوسلاي من تسجيل التعادل في الدقيقة 80 بعدما مرر صلاح له الكرة من ركلة حرة مباشرة ليسددها المجري في المرمى.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع قتل عدلي ليفربول بتسجيله هدف الفوز بعد تسديدة من داخل منقطة الـ 6 ياردات.

وأطلق الحكم صافرة النهاية مباشرة بعد الهدف.