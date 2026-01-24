تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم ضد فياريال

السبت، 24 يناير 2026 - 21:40

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي ثنائي ريال مدريد ضد موناكو

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد فياريال.

ويواجه ريال مدريد منافسه منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويقود كيليان مبابي هجوم ريال مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيديريكو فالفيردي – راؤول أسينسيو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: أردا جولر – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيسو جونيور – كيليان مبابي – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.

كيليان مبابي ريال مدريد فياريال
نرشح لكم
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال سلوت: اللاعبون كانوا مرهقين ضد بورنموث.. ولم نستحق التأخر بهدفين انتهت الدوري الإسباني – فياريال (0)-(2) ريال مدريد بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95 لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا
أخر الأخبار
فتوح: صلاح اعتذر لنا ومصر أقوى من السنغال.. وقلت للاعبين "سأريكم ما سأفعله بحكيمي" 51 دقيقة | الدوري المصري
بركلة جزاء "بانينكا".. مبابي يقود ريال مدريد للفوز على فياريال ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – هيثم شعبان يتفق مع حرس الحدود لتدريب الفريق خلفا لـ بسيوني ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – إيقاف مدرب سلة الأهلي مباراتين وتغريمه بسبب الاعتراض على التحكيم ساعة | كرة سلة
مؤتمر خالد صبحي: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
الإسماعيلي يعلن تعيين طارق العشري مديرا فنيا للفريق ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: نعمل على ملف المهاجم.. لم ننافس بيراميدز على الفاخوري وأشكر عمر كمال ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الكوكي: هدفنا الفوز على الزمالك للاقتراب من التأهل لدور الـ 8 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521966/تشكيل-ريال-مدريد-مبابي-يقود-الهجوم-ضد-فياريال