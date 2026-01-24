تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم ضد فياريال

أعلن ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه الأساسي ضد فياريال.

ويواجه ريال مدريد منافسه منافسه فياريال في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 21 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويقود كيليان مبابي هجوم ريال مدريد.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيديريكو فالفيردي – راؤول أسينسيو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

الوسط: أردا جولر – إدواردو كامافينجا – جود بيلينجهام

الهجوم: فينيسيسو جونيور – كيليان مبابي – فرانكو ماستانتونو

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يأتي فياريال في المركز الثالث برصيد 41 نقطة.