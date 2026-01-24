لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
السبت، 24 يناير 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
عاد محمد صلاح لاعب ليفربول للمساهمة سريعا رفقة فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وصنع محمد صلاح هدفا لدومينيك سوبوسلاي أمام بورنموث في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد عودته من كأس أمم إفريقيا.
المساهمة الأخيرة لصلاح مع ليفربول كانت بصناعته هدف أمام برايتون قبل مغادرته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية مباشرة.
وخلال ركلة حرة مباشرة، مرر صلاح الكرة لسوبوسلاي الذي سدد في المرمى ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 80.
محمد صلاح يمرّر ودومينيك سوبوسلاي يسجّل الهدف! ⚽#الدوري_الإنجليزي_الممتاز pic.twitter.com/fHFT9dIbV2— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 24, 2026
وكان ليفربول متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد في الشوط الأول، قبل أن يعود حامل اللقب لتسجيل ثنائية ويتعادل.
ولعب صلاح مباراة مع ليفربول ضد مارسيليا في رحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وكانت الأولى له بعد العودة المغرب.
ولم يسجل أو يصنع الدولي المصري في المباراة.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 21 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري دون احتساب مباراة بورنموث.
وتمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.