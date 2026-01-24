لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

عاد محمد صلاح لاعب ليفربول للمساهمة سريعا رفقة فريقه في بطولة الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصنع محمد صلاح هدفا لدومينيك سوبوسلاي أمام بورنموث في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي بعد عودته من كأس أمم إفريقيا.

المساهمة الأخيرة لصلاح مع ليفربول كانت بصناعته هدف أمام برايتون قبل مغادرته للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية مباشرة.

وخلال ركلة حرة مباشرة، مرر صلاح الكرة لسوبوسلاي الذي سدد في المرمى ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 80.

وكان ليفربول متأخرا في النتيجة بهدفين دون رد في الشوط الأول، قبل أن يعود حامل اللقب لتسجيل ثنائية ويتعادل.

ولعب صلاح مباراة مع ليفربول ضد مارسيليا في رحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وكانت الأولى له بعد العودة المغرب.

ولم يسجل أو يصنع الدولي المصري في المباراة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 33 عاما 21 مباراة مع ليفربول في جميع البطولات خلال الموسم الجاري دون احتساب مباراة بورنموث.

وتمكن صلاح من تسجيل 5 أهداف وصناعة 4 آخرين.