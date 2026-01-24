أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ

تلقى بايرن ميونيخ الخسارة الأولى في الدوري الألماني بعد الهزيمة من خصمه أوجسبورج بهدفين مقابل هدف في الجولة 19.

وسجل هيروكي إيتو هدف بايرن ميونيخ الوحيد، بينما أحرز أرثر شافيز وهان نوا ماسينجو ثنائية أوجسبورج.

وحول أوجسبورج تأخره بهدف إلى هدفين.

وافتتح إيتو النتيجة في الدقيقة 23 من صناعة مايكل أوليسي.

ثم تعادل شافيز في الدقيقة 75 من صناعة ميرت كومور وأكمل ماسينجو العودة لفريقه في الدقيقة 81.

وأنهى أوجسبورج ثاني أطول سلسلة للاهزيمة لبايرن ميونيخ في بطولة الدوري بعد 27 مباراة.

وكان أوجسبورج قد فعل الأمر ذاته في أبريل 2014 مع بايرن ميونيخ، لكن مع أطول سلسلة للاهزيمة في الدوري الألماني، التي استمرت 53 مباراة.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد بايرن ميونيخ عند النقطة 50 في صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني.

بينما ارتفع رصيد أوجسبورج للنقطة 19 نقطة في المركز الـ 13.

