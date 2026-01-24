الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا

أعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي إعارة أحمد عابدين إلى سيراميكا كليوباترا لنهاية الموسم.

ويعتبر أحمد عابدين ثالث لاعب من الأهلي ينضم لصفوف سيراميكا كليوباترا في الانتقالات الشتوية الجارية بعد عمر كمال ومحمد عبد الله.

بينما انضم مروان عثمان من سيراميكا إلى الأهلي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم أيضا.

وكان أحمد عابدين قضى الموسم الماضي معارا من الأهلي مع سيراميكا كليوباترا أيضا.

ويستعد الأهلي لمواجهة وادي دجلة يوم الثلاثاء المقبل في الدوري المصري.

وفاز الأهلي على يانج أفريكانز بهدفين دون رد في مجموعات دوري أبطال إفريقيا.