محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي

توجه محمد هيثم لاعب إِشتوريل برايا البرتغالي بالشكر للأهلي بعد الموافقة على احترافه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال هيثم عبر قناة أون سبورت: "أتمنى أن تكون خطوتي المقبلة في الدوري الإنجليزي، والدوري البرتغالي مكان مميز لتطوير أي لاعب شاب".

وأضاف "الأهلي له دور كبير في احترافي وتطوري في آخر موسم ونصف، وبمجرد وصول العرض للنادي لم يمانع انتقالي للبرتغال".

وأتم تصريحاته "طموحي هو استكمال مسيرتي في أوروبا وفي الدوريات الكبرى، وأشكر الأهلي كثيرا لأنه ساندني طوال الفترة الماضية".

وشارك محمد هيثم لأول مرة مع فريقه في مباراة ودية ولعب بشكل أساسي.

ويتواجد محمد هيثم مع الفريق الثاني "الرديف" لنادي إشتوريل برايا البرتغالي.

وشارك محمد هيثم مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم تحت 20 سنة التي أقيمت في تشيلي.