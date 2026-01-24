جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لليفربول عن سعادته بشأن مستوى عمر مرموش لاعب الفريق في مباراة ولفرهامبتون.

عمر مرموش النادي : مانشستر سيتي

وقاد مرموش مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات بعد الفوز على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني عبر بي بي سي سبورت: "عمر مرموش؟ الناس دائما تسأل عن الأرقام كم تمريرة حاسمة قدمها وكم هدف سجله، أنا سعيد بمرموش بسبب طاقته، لقد فعلناها وانتصرنا".

وأكمل "عندما وصل مرموش في الموسم الماضي كان مذهلا خلال شهرين أو ثلاثة، من دونه لم يكن ممكنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".

وواصل "مرموش لاعب مميز بالطبع ما زال لديه هامش للتطور، إحساسه بالمرمى وديناميكيته وطاقته وتحركاته كلها ممتازة، أراه أقرب إلى مهاجم أكثر منه جناحا صريحا، لكنه لاعب مثالي للتحولات وأنا سعيد جدا به".

وأضاف "فزنا على فريق لم يهزم في آخر 4-5 مباريات، لذا أنا سعيد جدا".

وأنهى حديثه قائلا: "الظهور الأول لمارك جيهي مع الفريق مميز، سعيد جدا من أجله، دائما ما يطلب منا تقديم الأفضل، اللاعبون الجيدون يتأقلمون بسرعة ويفهمون كيف تجري المباريات".

وللمرة الأولى يسجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ووصل مرموش للمساهمة الـ 14 بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 4 آخرين منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها مرموش في الدوري كانت في الموسم الماضي ضد بورنموث خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يبدأ فيها مرموش أساسيا في الدوري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي والخامسة في جميع البطولات.

وتمكن مرموش من تسجيل جميع أهدافه في الدوري على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وأصبح مرموش في المركز الثالث كأكثر المصريين تسجيلا للأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى بإحرازه 43 هدفا.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بـ 225 هدفا ثم محمد زيدان بـ 47 هدفا.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات بعد خساراتين متتاليتين ضد مانشستر يونايتد وبودو جليمت.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عن أرسنال بفارق 4 نقاط ولم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الثامنة ويتذيل الترتيب.