انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (3)-(2) ليفربول
السبت، 24 يناير 2026 - 19:29
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ويلعب محمد صلاح بشكل أساسي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا
------------------------------------------------
انتهت
ق 90+5: جوووووووووووول أمين عدلي بعد تسديدة من داخل منقطة الـ 6 ياردات.
ق 80: جوووووووووووول دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+1: جووووووول فان دايك من رأسية.
ق 36: جووووووووول أليكس خيمينيز بعد تسديدة أرضية.
ق 27: جوووووووول إيفانيلسون بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.
ق 7: تسديدة مقوسة من صلاح علت المرمى.
بداية المباراة
