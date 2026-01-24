انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (3)-(2) ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بورنموث ضد ليفربول في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويلعب محمد صلاح بشكل أساسي.

------------------------------------------------

انتهت

ق 90+5: جوووووووووووول أمين عدلي بعد تسديدة من داخل منقطة الـ 6 ياردات.

ق 80: جوووووووووووول دومينيك سوبوسلاي من ركلة حرة مباشرة.

مباراة متوازنة

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 45+1: جووووووول فان دايك من رأسية.

ق 36: جووووووووول أليكس خيمينيز بعد تسديدة أرضية.

ق 27: جوووووووول إيفانيلسون بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق 7: تسديدة مقوسة من صلاح علت المرمى.

بداية المباراة