مرموش: من المهم التسجيل بعد ما حدث في أمم إفريقيا

شدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على أهمية التسجيل والفوز على ولفرهامبتون بعد الخروج من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقاد مرموش مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات بعد الفوز على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال الدولي المصري عبر بي إن سبورتس: "أعلم أهمية هذا الفوز واتسمنا بالروح والحماس وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

وأضاف "جوارديولا قال إن علينا أن نلعب بعقولنا وروحنا ونكافح من أجل تحقيق الفوز".

وأكمل "من المهم أن أسجل وأساعد الفريق على الفوز بعد ما حدث في أمم إفريقيا".

وأنهى حديثه قائلا: "تمركزت بطريقة جيدة في فرصة الهدف وسددت الكرة جيدا لكن سعيد أكثر بتحقيق نقاط المباراة".

وللمرة الأولى يسجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ووصل مرموش للمساهمة الـ 14 بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 4 آخرين منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها مرموش في الدوري كانت في الموسم الماضي ضد بورنموث خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يبدأ فيها مرموش أساسيا في الدوري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي والخامسة في جميع البطولات.

وتمكن مرموش من تسجيل جميع أهدافه في الدوري على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وأصبح مرموش في المركز الثالث كأكثر المصريين تسجيلا للأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى بإحرازه 43 هدفا.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بـ 225 هدفا ثم محمد زيدان بـ 47 هدفا.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات بعد خساراتين متتاليتين ضد مانشستر يونايتد وبودو جليمت.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عن أرسنال بفارق 4 نقاط ولم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الثامنة ويتذيل الترتيب.