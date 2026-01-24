مرموش: من المهم التسجيل بعد ما حدث في أمم إفريقيا

السبت، 24 يناير 2026 - 19:21

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - ولفرهامبتون

شدد عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي على أهمية التسجيل والفوز على ولفرهامبتون بعد الخروج من نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.

وقاد مرموش مانشستر سيتي للعودة إلى الانتصارات بعد الفوز على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

وقال الدولي المصري عبر بي إن سبورتس: "أعلم أهمية هذا الفوز واتسمنا بالروح والحماس وعلينا الاستمرار على هذا المنوال".

أخبار متعلقة:
مرموش يقود مانشستر سيتي للعودة للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون تقييم مرموش أمام بودو جليمت من الصحف الإنجليزية قبل مواجهة بودو جليمت.. مرموش يعود للمشاركة في تدريبات مانشستر سيتي

وأضاف "جوارديولا قال إن علينا أن نلعب بعقولنا وروحنا ونكافح من أجل تحقيق الفوز".

وأكمل "من المهم أن أسجل وأساعد الفريق على الفوز بعد ما حدث في أمم إفريقيا".

وأنهى حديثه قائلا: "تمركزت بطريقة جيدة في فرصة الهدف وسددت الكرة جيدا لكن سعيد أكثر بتحقيق نقاط المباراة".

وللمرة الأولى يسجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ووصل مرموش للمساهمة الـ 14 بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 4 آخرين منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها مرموش في الدوري كانت في الموسم الماضي ضد بورنموث خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يبدأ فيها مرموش أساسيا في الدوري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي والخامسة في جميع البطولات.

وتمكن مرموش من تسجيل جميع أهدافه في الدوري على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وأصبح مرموش في المركز الثالث كأكثر المصريين تسجيلا للأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى بإحرازه 43 هدفا.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بـ 225 هدفا ثم محمد زيدان بـ 47 هدفا.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات بعد خساراتين متتاليتين ضد مانشستر يونايتد وبودو جليمت.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عن أرسنال بفارق 4 نقاط ولم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الثامنة ويتذيل الترتيب.

عمر مرموش مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مباشر الدوري الإسباني – فياريال (0)-(0) فالنسيا.. انطلاق المباراة بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95 تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم ضد فياريال لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي أنهى ثاني أطول سلسلة من اللاهزيمة.. أوجسبورج يفوز على بايرن ميونيخ وست هام يواصل صحوته بالفوز على سندرلاند.. وتعثرات توتنام مستمرة جوارديولا: لم يكن ممكنا من دون مرموش التأهل لدوري أبطال أوروبا ونهائي كأس إنجلترا انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (3)-(2) ليفربول
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني – فياريال (0)-(0) فالنسيا.. انطلاق المباراة 4 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم ضد فياريال 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا 53 دقيقة | الدوري المصري
استراحة أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. شوط أول سلبي ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 أمم إفريقيا – تعرف على الجائزة المالية لمنتخب مصر بعد الحصول على المركز الرابع في البطولة 4 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم
/articles/521953/مرموش-من-المهم-التسجيل-بعد-ما-حدث-في-أمم-إفريقيا