مرموش يقود مانشستر سيتي للعودة للانتصارات بالفوز على ولفرهامبتون

فاز مانشستر سيتي على منافسه ولفرهامبتون بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري عمر مرموش بشكل أساسي في المباراة حتى الدقيقة 74.

وسجل مرموش وأنطوان سيمينيو ثنائية مانشستر سيتي.

وللمرة الأولى يسجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ووصل مرموش للمساهمة الـ 14 بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 4 آخرين منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها مرموش في الدوري كانت في الموسم الماضي ضد بورنموث خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يبدأ فيها مرموش أساسيا في الدوري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي والخامسة في جميع البطولات.

وتمكن مرموش من تسجيل جميع أهدافه في الدوري على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وأصبح مرموش في المركز الثالث كأكثر المصريين تسجيلا للأهداف في الدوريات الـ 5 الكبرى بإحرازه 43 هدفا.

ويتصدر محمد صلاح القائمة بـ 225 هدفا ثم محمد زيدان بـ 47 هدفا.

وعاد مانشستر سيتي للانتصارات بعد خساراتين متتاليتين ضد مانشستر يونايتد وبودو جليمت.

وبهذا الفوز وصل مانشستر سيتي للنقطة 46 في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ويبتعد عن أرسنال بفارق 4 نقاط ولم يلعب مباراة الجولة.

بينما توقف رصيد ولفرهامبتون عند النقطة الثامنة ويتذيل الترتيب.

هدف مبكر

بدأ مانشستر سيتي المباراة بقوة وتمكن مرموش من التسجيل في الدقيقة السادسة بعد تسديدة عقب عرضية.

وسدد مرموش كرة أرضية ارتطمت في القائم في الدقيقة 35.

وطالب مرموش بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد لمسة يد على مدافع ولفرهامبتون، لكن الحكم رفض احتسابها بعد العودة للفيديو.

وضاعف سيمينيو الفارق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وخرج مرموش في الدقيقة 73 ودخل الجزائري ريان شرقي بدلا منه.

وكاد سيمينيو أن يسجل الهدف الثاني من تسديدة صاروخية لكنها ارتطمت في العارضة.

وحافظ مانشستر سيتي على شباكه حتى حصل على نقاط المباراة كاملة.