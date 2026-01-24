فابريجاس يصنع التاريخ مع كومو باكتساح تورينو بسداسية

اكتسح فريق كومو منافسه تورينو بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 22 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل أناستاسيوس دوفيكاس (2) ومارتن باتورينا ولوكاس دا كونيا ونيكولاس جيريت كون وماكسينس كاكيري أهداف كومو.

وللمرة الثانية تتكرر نتيجة السداسية في الجولة الحالية، إذ انتصر إنتر على خصمه بيزا بستة أهداف مقابل هدفين.

وكان كومو قد فاز على تورينو في مباراة الدور الأول بنتيجة خمسة أهداف لهدف.

وللمرة الأولى يتمكن كومو من تسجيل بستة أهداف في الدوري الإيطالي بنظام الـ 3 نقاط.

ولأول مرة في تاريخ تورينو أن يستقبل 11 هدفا في مجموع مباراتين الدوري في نفس الموسم.

وبهذا الفوز وصل كومو للنقطة 40 في المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو.

وحقق سيسك فابريجاس المدير الفني للفريق التاريخ مع ناديه بتحقيق 40 نقطة بعد 22 جولة من دوري الدرجة الأولى الإيطالية.

بينما تجمد رصيد تورينو عند النقطة 23 في المركز الـ 14.