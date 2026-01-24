مدرب سوهاج يوضح لـ في الجول سبب التعاقد مع لاعب من روسيا

السبت، 24 يناير 2026 - 18:06

كتب : رضا السنباطي

اللاعب الروسي مايكل لاعب سوهاج

أوضح سعيد إبراهيم المدير الفني لفريق سوهاج سبب التعاقد مع اللاعب الروسي مايكل.

وقال سعيد إبراهيم لـFilGoal.com: "الراعي الرسمي للفريق اقترح التعاقد مع مدافع روسي فشاهدت لقطات له ثم طلبت مشاهدته في الملعب".

وأضاف "اللاعب استمر أسبوعا معنا في التدريبات ووافقت على ضمه، وتم التعاقد معه لمدة موسم ونصف".

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية.. وغياب السعيد وصبحي وجابر المصري اليوم: إيقاف تنفيذ عقوبة السجن على رمضان صبحي

وأتم تصريحاته "طلبنا البطاقة الدولية وننتظر وصولها للمشاركة ضد الألومنيوم".

وأعلن نادي سوهاج أحد أندية القسم الثاني (ب) تعاقده مع الروسي مايكل.

وأوضح النادي أنه في انتظار وصول البطاقة الدولية للاعب للمشاركة ضد الألومنيوم يوم الإثنين المقبل.

وكشف النادي أن اللاعب ظهر بمستوى متميز خلال التدريبات وخلال فترة بسيطة ظهر التجانس مع لاعبي الفريق.

ويحتل سوهاج المركز الثالث في ترتيب مجموعة الصعيد الأولى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويشغل مصطفى عفروتو وربيع ياسين منصب العضو المنتدب في الشركة الراعية للنادي.

وحقق سوهاج الفوز بنتيجة 2-1 على قوص في الجولة الماضية.

وتولى سعيد إبراهيم المدير الفني السابق للألومنيوم تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا لهشام عبد المنعم.

سوهاج دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. الأول يضيع بغرابة تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة الثالث.. إعارة أحمد عابدين من الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا محمد هيثم: أشكر الأهلي.. وأتمنى استكمال مسيرتي في الدوري الإنجليزي خبر في الجول – المصري يخاطب كاف لاستضافة الزمالك في ملعب السويس الجديد الكونفدرالية - في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام المصري
أخر الأخبار
مباشر الدوري الإسباني – فياريال (0)-(0) فالنسيا.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | الدوري الإسباني
بمشاركة صلاح.. بورنموث يقتل ليفربول في +95 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
في مصلحة الأهلي.. تعادل سلبي بين شبيبة القبائل والجيش الملكي 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل ريال مدريد – مبابي يقود الهجوم ضد فياريال 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
لم ينتظر طويلا.. صلاح يصنع هدفا لـ ليفربول أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – سيف جعفر يمتلك عرضين عربيين وعرضا أوروبيا ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال إفريقيا – نهضة بركان (0)-(0) بيراميدز.. الأول يضيع بغرابة ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز – حامد حمدان أساسي أمام نهضة بركان.. وناصر ماهر عالدكة ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت نهائي أمم إفريقيا - المغرب (0)-(1) السنغال.. أسود التيرانجا الأبطال 2 بعد قرار منعه من الظهور الإعلامي.. ميدو يوضح حقيقة تصريحاته بشأن إنجازات منتخب مصر 3 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول حقيقة استبعاد الشناوي من حسابات منتخب مصر في كأس العالم 4 خبر في الجول – الأهلي يتلقى عرضا رسميا من فالنسيا لضم ديانج
/articles/521945/مدرب-سوهاج-يوضح-لـ-في-الجول-سبب-التعاقد-مع-لاعب-من-روسيا