مدرب سوهاج يوضح لـ في الجول سبب التعاقد مع لاعب من روسيا

أوضح سعيد إبراهيم المدير الفني لفريق سوهاج سبب التعاقد مع اللاعب الروسي مايكل.

وقال سعيد إبراهيم لـFilGoal.com: "الراعي الرسمي للفريق اقترح التعاقد مع مدافع روسي فشاهدت لقطات له ثم طلبت مشاهدته في الملعب".

وأضاف "اللاعب استمر أسبوعا معنا في التدريبات ووافقت على ضمه، وتم التعاقد معه لمدة موسم ونصف".

وأتم تصريحاته "طلبنا البطاقة الدولية وننتظر وصولها للمشاركة ضد الألومنيوم".

وأعلن نادي سوهاج أحد أندية القسم الثاني (ب) تعاقده مع الروسي مايكل.

وأوضح النادي أنه في انتظار وصول البطاقة الدولية للاعب للمشاركة ضد الألومنيوم يوم الإثنين المقبل.

وكشف النادي أن اللاعب ظهر بمستوى متميز خلال التدريبات وخلال فترة بسيطة ظهر التجانس مع لاعبي الفريق.

ويحتل سوهاج المركز الثالث في ترتيب مجموعة الصعيد الأولى برصيد 33 نقطة من 19 مباراة.

ويشغل مصطفى عفروتو وربيع ياسين منصب العضو المنتدب في الشركة الراعية للنادي.

وحقق سوهاج الفوز بنتيجة 2-1 على قوص في الجولة الماضية.

وتولى سعيد إبراهيم المدير الفني السابق للألومنيوم تدريب الفريق الأسبوع الماضي خلفا لهشام عبد المنعم.