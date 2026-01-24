الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون

سجل الدولي المصري عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي في شباك ولفرهامبتون.

ويواجه مانشستر سيتي منافسه ولفرهامبتون في الجولة 23 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأحرز مرموش الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة بعد تسديدة عقب عرضية من ماتيوس نونيس.

video:1

وللمرة الأولى يسجل عمر مرموش في الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

ووصل مرموش للمساهمة الـ 14 بواقع تسجيله 10 أهداف وصناعة 4 آخرين منذ انضمامه لمانشستر سيتي.

المرة الأخيرة التي سجل فيها مرموش في الدوري كانت في الموسم الماضي ضد بورنموث خلال الجولة قبل الأخيرة.

وتعد هذه المباراة هي الثالثة التي يبدأ فيها مرموش أساسيا في الدوري مع مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي والخامسة في جميع البطولات.

وتمكن مرموش من تسجيل جميع أهدافه في الدوري على ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة ويبتعد بفارق 7 نقاط عن أرسنال المتصدر.

بينما يتذيل ولفراهمبتون الترتيب برصيد 8 نقاط.