المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا
السبت، 24 يناير 2026 - 17:02
كتب : FilGoal
أتم نادي الوصل الإماراتي إجراءت التعاقد مع ميجيل بورخا قادما من ريفربليت الأرجنتيني.
ميجيل بورخا
النادي : ريفر بليت
ويواصل الوصل محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأعلن الوصل تعاقده بشكل رسمي مع بورخا لتدعيم هجوم الفريق البقب بـ "الإمبراطور".
ولعب بورخا في 12 ناد خلال مسيرته وسيخوض التجربة 13 مع نادي الوصل الإماراتي.
ونال بورخا لقب هداف الدوري الأرجنتيني موسم 2023-2024، وهداف الدوري الكولومبي في موسمي 2015-2016 و 2019-2020.
وعلى المستوى الدولي لعب بورخا 30 مباراة دولية وسجل 9 اأهداف بقميص منتخب كولومبيا.
