المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا

أتم نادي الوصل الإماراتي إجراءت التعاقد مع ميجيل بورخا قادما من ريفربليت الأرجنتيني.

ويواصل الوصل محاولات تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن الوصل تعاقده بشكل رسمي مع بورخا لتدعيم هجوم الفريق البقب بـ "الإمبراطور".

ولعب بورخا في 12 ناد خلال مسيرته وسيخوض التجربة 13 مع نادي الوصل الإماراتي.

ونال بورخا لقب هداف الدوري الأرجنتيني موسم 2023-2024، وهداف الدوري الكولومبي في موسمي 2015-2016 و 2019-2020.

وعلى المستوى الدولي لعب بورخا 30 مباراة دولية وسجل 9 اأهداف بقميص منتخب كولومبيا.