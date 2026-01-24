مؤتمر فليك: علينا التحلي بالصبر بشأن جافي.. وفيرمين قادر على تغيير مسار المباريات

السبت، 24 يناير 2026 - 17:02

شدد هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة أن فريقه لن يتأثر بانتخابات النادي، وأشاد بفيرمين لوبيز قبل مواجهة ريال أوفييدو في الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ويستضيف برشلونة على ملعبه كامب نو أول مباراة في 2026 بعد 6 مباريات في جميع المسابقات خارج ملعبه.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "نلعب على أرضنا، وهذا دائما ما يمنحنا الأفضلية. نعلم أننا بحاجة إلى النقاط، وهدفنا واضح: الفوز. لكن، بغض النظر عن الخصم، ستعتمد المباراة بشكل كبير علينا، وعلى كيفية بدايتنا".

وأضاف "إنهم فريق يميل إلى التقدم مبكرا، لذا علينا أن نكون في غاية التركيز منذ الدقيقة الأولى".

وتطرق للحديث عن تأثير الانتخابات على الفريق قائلا: "لا ينبغي أن يؤثر هذا على الفريق: علينا التركيز على لعب كرة القدم والمنافسة لتحقيق النتائج، إذا صوتت كعضو في برشلونة، فسأفعل ذلك، لكن اختياري سيكون سريا".

وعن المشاكل الدفاعية تحدث قائلا: "ارتكبنا بعض الأخطاء، ولهذا السبب استقبلنا أهدافا. قد يكون الأمر متعلقا بالتركيز، علينا أن نكون في غاية التركيز طوال 90 دقيقة. لقد رأينا فرقا أخرى تدافع بكل ما أوتيت من قوة، وأحيانا، نظرا لهجومنا الجيد، نشعر وكأننا نسيطر على المباراة. لكن دفاعيا، علينا الحفاظ على تركيزنا في جميع الأوقات".

وأردف عن مدى تعافي جافي من الإصابة واقترابه من الملاعب "أرى جافي بشكل شبه يومي، وهو يتدرب بشكل ممتاز، ويتحسن كثيرا. يكتسب قوة عضلية وكتلة عضلية، ولياقته البدنية تتحسن باستمرار".

وواصل "علينا التحلي بالصبر والتقدم خطوة بخطوة، دون تسرع. لدينا ثقة كاملة في عمل الجهازين التدريبي والطبي، لأن أمامه مسيرة طويلة. إذا تمكن من العودة في فبراير، فهذا ممتاز، لكن الأهم هو عودته بأفضل حالة ممكنة".

وأشاد بتألق فيرمين لوبيز قائلا: "إنه لاعب قادر على تغيير مجرى المباريات، ونحن بحاجة إليه ليحافظ على هذا المستوى. أحيانا يحتاج إلى مزيد من الهدوء في التعامل مع الكرة، لكن هذه الشراسة جزء من أسلوبه".

وأتم "لا يمكنك التنبؤ بما قد يحدث عندما يكون في الملعب. إنه يضفي حيوية كبيرة، ويستغل المساحات ببراعة، ويشكل خطورة كبيرة قرب المرمى. يصنع الفرص ويبذل جهدًا كبيرًا في الدفاع من خلال الضغط العالي. إنه خيار ممتاز للفريق".

ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد.

فيما يتذيل أوفييدو الترتيب برصيد 13 نقطة.

مصدر من الأهلي لـ في الجول: أبلغنا ديانج برفض عرض فالنسيا الاتحاد الإسباني يحدد موعدا جديدا لنهائي كأس ملك إسبانيا توقفت صفقة ديانج؟ موريتو: فالنسيا على أعتاب ضم جويدو رودريجيز قائمة ريال مدريد – عودة براهيم دياز ورودريجو ضد فياريال رومانو: كومو يتوصل لاتفاق شفهي مع برشلونة لضم كوينكا موندو ديبورتيفو: تمت.. حمزة عبد الكريم إلى برشلونة برشلونة يوضح إصابة بيدري.. ويكشف مدة غيابه خبر في الجول - الكشف عن تفاصيل خطاب فالنسيا إلى الأهلي لضم ديانج
مصدر من الأهلي لـ في الجول: أبلغنا ديانج برفض عرض فالنسيا 20 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك – عودة محمد السيد أمام المصري في الكونفدرالية 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الهدف الأول في الدوري والمساهمة الـ 14.. مرموش يسجل ضد ولفرهامبتون 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
وست هام يحقق الفوز الثاني تواليا بثلاثية ضد سندرلاند 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المحطة 13.. الوصل الإماراتي يتعاقد مع الكولومبي بورخا ساعة | الوطن العربي
مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ولفرهامبتون.. بداية الشوط الثاني ساعة | الكرة الأوروبية
