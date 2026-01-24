انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ولفرهامبتون
السبت، 24 يناير 2026 - 16:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يتذيل ولفرهامبتون الجدول برصيد 8 نقاط.
انتهت
ق 78: تسديدة صاروخية من سيمينيو ترتطم في العارضة.
ق 73: خروج مرموش ودخول ريان شرقي.
مباراة متوازنة
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 45+2: جووووووووول أنطوان سيمينيو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.
ق 39: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة للفيديو.
ق 36: عمر مرموش يطلب ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع ولفرهامبتون وعودة للفيديو.
ق 35: تسديدة أرضية من مرموش ترتطم في القائم.
ق 6: جووووووووووول عمر مرموش بعد تسديدة عقب عرضية.
بداية المباراة