استراحة الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(0) ولفرهامبتون.. نهاية الشوط الأول

السبت، 24 يناير 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 43 نقطة، بينما يتذيل ولفرهامبتون الجدول برصيد 8 نقاط.

استراحة

ق 45+2: جووووووووول أنطوان سيمينيو بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ق 39: الحكم يرفض احتساب ركلة جزاء لمانشستر سيتي بعد العودة للفيديو.

ق 36: عمر مرموش يطلب ركلة جزاء بعد لمسة يد على مدافع ولفرهامبتون وعودة للفيديو.

ق 35: تسديدة أرضية من مرموش ترتطم في القائم.

ق 6: جووووووووووول عمر مرموش بعد تسديدة عقب عرضية.

بداية المباراة

مانشستر سيتي عمر مرموش
